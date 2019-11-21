Власти занервничали из-за поездок белорусов за границу 17 21.11.2019, 8:13

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В поле зрения — покупка лекарств за рубежом.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вместе с Международной финансовой корпорацией завершают разработку программы развития конкуренции в Беларуси на среднесрочный период. В ходе отраслевой конференции, которая прошла в Минске, tut.by попытался выяснить, какие антимонопольные санкции планируется применять.

За 9 месяцев МАРТ рассмотрел более трех сотен заявлений по вопросам антимонопольного регулирования. В ряде случаев установлены факты нарушения — причем не только бизнесом, но и госорганами.

При этом министерство старается проводить в большей степени профилактическую работу для устранения искажений на рынке и восстановление конкуренции, используя инструменты «мягкого права». Согласно новой редакции закона о противодействии монополистической деятельности, МАРТ имеет возможность вынести предупреждение и предостережение. С 2018 года вынесено более 60 предупреждений, из них более 40 — госорганам и 20 — хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение на рынке. В 80% случаев предписания были исполнены. Антимонопольные расследования по ним прекратились.

В качестве примера глава МАРТ Владимир Колтович привел историю с предписанием администрации Фрунзенского района Минска, которая отказала в размещении аптеки частной компании, ссылаясь на наличие достаточной обеспеченности аптеками жителей микрорайона Каменная Горка. В итоге предписание было выполнено. Размещение аптеки согласовали.

Доминирование «Евроторга»

Летом большой резонанс вызвал проект указа «О противодействии монополизации в области торговли». Дело в том, что под ограничения подпадает только один ритейлер, «Евроторг», представители которого пригрозили «состоянием турбулентности 19% рынка страны».

В итоге общественно-консультативный (экспертный) совет (ОКС) при МАРТ с небольшими замечаниями одобрил проект указа. А вот дальше, казалось, эта история сошла на нет.

Однако, как выяснилось, резких изменений не будет как минимум до середины 2020 года. Дело в том, что в настоящее время МАРТ совместно с МФК готовят оценку регулирующего воздействия проекта указа. Это позволит выявить положительные и отрицательные эффекты предполагаемого регулирования. В частности, будет проанализировано влияние на развитие конкуренции на рынке розничных услуг и деятельность производителей и поставщиков товаров.

— Сейчас работают экспертные группы. Весь процесс займет 7−8 месяцев, — сказал глава МАРТ Владимир Колтович.

Цены на лекарства

Чтобы решить задачу доступных цен и широкого ассортимента лекарств, с 1 января 2019 года в качестве эксперимента была введена обязательная регистрация предельных отпускных цен производителей на препараты для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Методика предполагает расчет цен на основе референтного ценообразования, т. е. исходя из сведений о ценах производителя на лекарство в референтных (схожих по условиям обращения лекарственных средств) странах. Лекарства, предельные цены на которые не зарегистрированы, прекращают обращение в Беларуси.

— Мы провели оценку по 123 лекарственным наименованиям — это 90% общего количества средств, подпадающих под пилотный проект. По основным позициям произошло снижение цен, по отдельным препаратам — до 65%, — сказал первый замглавы МАРТ Иван Вежновец.

Вместе с тем он отметил, что изначально не было подано на регистрацию около 10% препаратов. Но с течением времени все пришли на рынок.

— При расширении данного института необходимо вырабатывать меры по обеспечению населения лекарствами, заменителей которых нет. Если этого не обеспечить, то отсутствие хотя бы одного наименования может вести к существенным последствиям, — отметил Вежновец, комментируя возможность расширения референтного ценообразования и на другие лекарственные группы.

Параллельный импорт на двоих

В 2017 году вынашивалась идея разрешить в Евразийском экономическом союзе параллельный импорт лекарств, медизделий и автозапчастей. Сейчас в странах ЕАЭС действует региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак. Этот принцип означает, что импортеру необходимо получить согласие правообладателя на ввоз на территорию союза брендированного товара и дальнейший свободный оборот этой продукции на всем пространстве ЕАЭС. Чтобы снизить зависимость от импортеров, было предложено ввести международный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, то есть легализовать так называемый параллельный импорт. Однако данный вопрос не получил развития до сих пор.

С одной стороны, параллельный импорт может привести к развитию конкуренции, снижению расходов бюджета и цен на ввозимые товары и оборудование. Но с другой — международный принцип исчерпания может снизить инвестиционную привлекательность стран ЕАЭС и качество продукции. Именно на негативные аспекты обращают внимание ряд белорусских бизнес-ассоциаций и госорганов, в частности Минпром и Госкомитет по науке и технологиям.

Представители Федеральной антимонопольной службы России на конференции в Минске привели несколько примеров, когда следование региональному принципу при закупке медизделий обходилось бюджету очень дорого. ФАС РФ призвала Беларусь поддержать эксперимент для трех категорий продукции и не бояться апокалиптических сценариев, которые рисуют представители бизнеса. По словам российских антимонопольщиков, довольно просто поставить заслон контрафактной продукции и не обидеть инвесторов, которые заинтересованы в локализации производства в странах ЕАЭС.