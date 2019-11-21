Дональд Туск стал главой Европейской народной партии 21.11.2019, 8:18

ДОНАЛЬД ТУСК

Кандидатуру политика поддержали 93% делегатов съезда.

В среду, 20 ноября, в хорватском Загребе на съезде Европейской народной партии был избран ее новый председатель — Дональд Туск.

Об этом сообщает Reuters (перевод — nv.ua).

Кандидатуру Туска поддержали 93% делегатов. Отметим, что он был единственным кандидатом.

Выступая перед далегатами, новый лидер ЕНП заявил, что на этой должности собирается вести активную борьбу с популизмом.

«Я вступаю в борьбу с популистами… С одной стороны находятся партии безответственного популизма, а с другой — наша партия, которая несет ответственность за популярность», — заявил он.

Туск сказал собравшимся, что ЕНП «не будет жертвовать такими ценностями, как гражданские свободы, верховенство закона и порядочность».

«Тот, кто не может принять это, де-факто ставит себя за пределы нашей семьи», — добавил он.

Как написала на своей странице в Facebook народный депутат Украины Ирина Геращенко, Туск единственный из европейских лидеров вспомнил в своей речи на саммите ЕРР страны Восточного партнерства.

«Нет сомнения в его искренней поддержке Украины», — отметила Геращенко.