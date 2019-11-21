Белоруска в 61 год ест картошку с салом и обладает отменным здоровьем 26 21.11.2019, 8:23

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Фото: tut.by

В чем секрет?

Парни возле тренажерки кричат ей вслед: «Пойдем позагораем!». Ларисе Нехай 61 год, и она тренер по аэробике. Два раза в день танцует с клиентками фитнес-центра, но «молодежь» за ней часто не поспевает. В зале после Ларисиного очередного «и еще раз!» слышится тяжелый вздох. Порталу tut.by она рассказала, за что не любит тренажерки и почему отговаривает девушек «убирать щеки» и «делать животы с шашечками».

«В 33 предлагали стать тренером: отказалась, думала, что старая»

— Присядем?

— Ой, не сидится, — начинает диалог Лариса. — Энергии столько, что не знаю, куда девать.

И с этим у Ларисы вечная «беда»: на месте ее не удержать. По образованию женщина — техник-технолог. Но по специальности не работала: вышла замуж за военного и занималась в военном городке более творческой работой — была заведующей сельским клубом, потом заведующей библиотекой. В 80-х Лариса увлеклась выступлениями советских гимнасток: ей «по большому блату» привезли в военный городок несколько пластинок, и она разучивала в клубе танцевальные движения с детьми.

Позже семья переехала в Минск. У Ларисы на тот момент родился третий ребенок. Многодетная мама дождалась, когда младшему исполнится три года, — и в 33 записалась на аэробику в секцию при РТИ (нынешний БГУИР). Девочки из группы сразу же предлагали Ларисе заняться тренерством. Но она отшучивалась, что очень для этого старая.

Ходила на аэробику Лариса 12 лет. Занятия помогали ей быть в форме. В 45 она все-таки попробовала себя на тренерском посту, но совершенно случайно.

— Наш тренер заболела, сказала мне: «Ты все знаешь — проведи занятие», — вспоминает Лариса. — Помню, пришла на первую тренировку — и все из головы вылетело, хоть и были все знакомые девочки.

Но в тренерство женщина втянулась. Училась то по кассетам, которые дочка из-за границы привозила, то наблюдая за работой других тренеров. Сейчас черпает знания из интернета, там же берет и музыку для занятий. Тренирует Лариса больше 15 лет — и это ее постоянная работа. Перерывы от физкультуры бывают только в отпуске, который женщина берет, чтобы посидеть с внучкой или съездить на дачу. Долго без зала Лариса не выдерживает.

— Если я знакомой говорю, что вышиваю, она удивляется: «Как? Это же надо сидеть». А муж, когда я неделю в отпуске, отправляет походить по магазинам: «Побегай где-нибудь».

«За летний месяц заработала 50 рублей»

В 21 год, когда она была заведующей клубом в военном городке, ее звали Лариса Сергеевна, а сейчас к ней обращаются просто по имени. У нее по две тренировки каждый будний день — и все 15 лет Лариса работает в одном спортивном клубе «Атлетизм и грация» в микрорайоне Юго-Запад. Как реагируют клиенты на возрастного тренера?

— Спрашивают, сколько лет. Ну и что? Я возраст не скрываю. Многие не верят и ради интереса приходят посмотреть, что пенсионерка может дать на аэробике.

Но если бы вы видели Ларису на занятии, пенсионеркой ее называть бы и не подумали. Заниматься с ровесницами ей сложновато. Она пробовала звать подруг на тренировки, но им, как шутит инструктор, «больше нравится ходить по врачам». И все же 61-летний тренер инициировала открытие в клубе группы 50+.

— Замучила их своей энергичностью, — смеется Лариса. — Ко мне ходили женщины 65 и даже 75 лет, пару месяцев позанимались, а потом дети им сказали: «Сиди с внуками, что ты задумала себе фигуру делать на старости лет».

Геннадий Герлович — директор клуба, где работает Лариса. Говорит, что 15 лет не может найти еще одну «такую Ларису»: «За время ее работы тут было тренеров, может, 150. Но у многих нет этого духовного состояния: они идут только за деньгами. А Лариса готова работать даже с одним человеком».

Радует инструктора, что клиенты в клубе — как она: активные, готовые двигаться. Но мода на тренажерки вносит свои коррективы: пару лет назад абонементы к Ларисе разбирали за час, а группы были по 20 человек. Сейчас все по-другому. Но инструктор действительно не отменяет занятия, даже если приходит один человек. Признается, что за летний месяц заработала 50 рублей, но работу не оставляет из-за людей.

Клиентки находят Ларису по сарафанному радио «подружка подружке сказала». Многие занимаются с ней больше пяти лет, а вот Юлия Могилевская не пропускает занятия уже ровно десять.

— Даже помню, как пришла в ноябре 2009-го, — говорит подопечная. — Нравится, что постоянно разные тренировки, каждый раз новый танец, а не просто поприседали 10 раз. С Ларисой нет тупых, бесконечных упражнений, и относится она к нам, как к дочерям. Если что-то не получается — обязательно покажет.

В мечтах у Ларисы — открыть группу для детей, но в соседней школе рекламу запретили — не положено. Хотя ребятам, уверена инструктор, не мешало бы отвлечься от вечной занятости — смартфонов и репетиторов. С другой стороны, Лариса понимает, что не каждому это нужно: «Сейчас всем бы штангу таскать».

«Девочки хотят шашечки на животе и убрать щеки»

Утренней зарядки и ограничений в питании у Ларисы нет. Она может и торт съесть, и картошку с салом (это ее любимое блюдо) — все сжигается на тренировках. Правило, которым она делится со всеми: «Ешь все, что хочется, но только в меру».

— И ночью?

— Пожалуйста, но ты добавь физических нагрузок. Говорят: я поеду на дачу — там отработаю. То, что на даче вы делаете, ведет только к проблемам со спиной и суставами. А на аэробике другие нагрузки: человек получает удовольствие, танцует, прорабатывает конкретные зоны.

Ее «девочки» чаще приходят на занятия не за фигурой, а за здоровьем. Но всем, кто хочет сбросить лишний вес, Лариса советует заниматься минимум три раза в неделю, чтобы тело не забывало о нагрузках. Плюс женщина рекомендует слушать свое тело: кто-то может похудеть за месяц, а кому-то и год понадобится. Но в тренажерке, по мнению Ларисы, женщине делать нечего: она забирает силы и изматывает.

— Молодежь сейчас другая, они приходят и говорят: хочу, чтобы у меня не было щек, просвет между бедрами и живот шашечками. Но как? У тебя, например, другой тип живота, на котором сложнее добиться кубиков. А щеки — это же твое достояние, каждый ребенок рождается с розовыми щечками. В соцсетях девочки не такие, как на самом деле — все «отфотошопленные». И это в 18−20 лет, когда у них от природы тело молодое.

К слову, свою хорошую форму Лариса связывает не только со спортом, но и с генами.

— Я силы не растеряла с молодости. И нет такого, что бы я не могла сделать. Муж говорит: «Когда ты остановишься — в паспорт посмотри!». Буду прыгать, сколько Бог даст. За счет движения мы продлеваем жизнь.