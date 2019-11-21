Китайский фокус Вашингтона 1 Андреас Умланд, «Новое время»

21.11.2019, 9:15

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В мире складывается совершенно новая геополитическая ситуация.

Хотя поворот Вашингтона в сторону Москвы сейчас выглядит маловероятным, Украине нужно готовиться к худшему. Киеву уже сегодня нужно обдумать свою внешнеполитическую стратегию, если США действительно выпадут из перечня её первоочередных партнеров. Возможно, стоит ориентироваться в таком случае больше на других партнеров, например, на Германию, где на следующих выборах, наверное, наберет большой процент партия Зеленых, которые настроены довольно проукраински.

Условие же для положительного варианта развития отношений с США — это новый президент, республиканец или демократ, который будет интересоваться Европой вообще и Украиной в частности. Это случилось бы, например, если президентом США станет Джо Байден, который уже говорил о том, что сделает Украину своим приоритетом.

Скорее всего, Трампа в 2020 году не переизберут. Но тем не менее нужно подготовиться к тому, что фокус Вашингтона в любом случае переместится на Китай. США могут быть заинтересованы в создании антикитайского альянса с Европой и могут позвать в него Россию. Тогда украинский вопрос станет второстепенным, если не третьестепенным. Для Украины это будет довольно рискованный сценарий.

Вероятно, антикитайский союз США, ЕС и России невозможен при Путине. Но при условии некой неформальной договоренности о том, что США больше не будут противостоять России в отношении Украины или отменят санкции, я не исключаю, что в Москве могла бы произойти переоценка отношений с Вашингтоном. Такая готовность уже была: когда избрали Трампа, Россия надеялась, что США поменяют свою внешнюю политику. К счастью, этого не произошло. Возможно, Трамп и хотел этого, но он не получил поддержку в Конгрессе.

В китайском вопросе много переменных — у США может появиться более серьезный президент, может появиться иначе настроенный Конгресс, Китай может играть еще большую роль для США и всего мира. Вопрос в том, решит ли Россия, что ей выгоден союз с Западом, или она будет дружить с Китаем против США и ЕС? Проблема России заключается в том, что Китай пока меньше заинтересован в России, чем наоборот. К тому же российской экономике как партнер нужен скорее Запад. Пекин, несмотря на свою дипломатичность в отношениях с Москвой, все-таки смотрит на многие другие страны, как на второстепенных игроков, а не как на равных партнеров. Захотят ли россияне сыграть роль младшего брата Китая?

Андреас Умланд, «Новое время»