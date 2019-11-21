NEXTA на «Белсате»: Лукашенко чуть не умер в Эмиратах 35 21.11.2019, 8:50

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Странные кадры, которые не показала пресс-служба.

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA) на «Белсате» высмеял заявления Лукашенко о том, что диктатор во время «отпуска» в ОАЭ «бегал каждый день по 15 км» по жаре, а также парился в бане, чтобы доказать общественности, что «он не умер» и тем более — не лечился в элитной арабской клинике из-за серьезных проблем со здоровьем.

«Парился в бане — вот думал, выдержу или не выдержу, ведь там уже написали, что я умираю», — заявил диктатор.

«Какими видами спорта занимался Лукашенко и где хоть один кадр с тех тренировок — пресс-служба Лукашенко не показала. Но если судить по хроманию Лукашенко во время визита в Австрию, которое также не было показано пресс-службой, тренировки были связаны с ногами», — иронизирует NEXTA.

Продолжение — смотрите в видео.