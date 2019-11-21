Зеленский потребовал вернуть пропавшую с украинских кораблей технику 29 21.11.2019, 10:19

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Фото: Архип Верещагин/ТАСС

Президент Украины осмотрел возвращенные РФ суда.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть пропавшее имущество с переданных Россией украинских военных кораблей, которые накануне прибыли в порт Очакова. Об этом сообщает ТАСС.

После осмотра военных катеров глава государства отметил, что на борту не хватает части оборудования и военной техники. «Я увидел состояние, будет расследование. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она вернула все, что там было», — заявил он.

Он также сообщил, что катерам потребуется ремонт, который займет около трех месяцев. Зеленский добавил, что очень рад возвращению трех кораблей украинских ВМС.

Спустя год Россия вернула Украине два малых бронированных катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые 25 ноября 2018 года были обстреляны и захвачены российской погранслужбой в Керченском проливе.