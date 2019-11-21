Премьер Канады Джастин Трюдо представил новый кабинет 21.11.2019, 10:29

ДЖАСТИН ТРЮДО

Вице-премьером назначена бывшая глава МИД Христя Фриланд.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо спустя месяц после парламентских выборов представил свой новый кабинет. Ряд министров прежнего правительства получили новые посты, кроме того в кабинет вошли и новые члены, заявил Трюдо, лидер победившей на выборах Либеральной партии Канады в среду, 20 ноября, в Оттаве, сообщает dw.com.

Христя Фриланд получила ключевой пост в новом кабинете

Бывшая министр иностранных дел Христя Фриланд назначена вице-премьером и будет отвечать за общение между центральным правительством и властями канадских провинций. МИД Канады возглавил Франсуа-Филипп Шампань, который в прежнем правительстве занимал пост министра инфраструктуры и сообществ.

Министром по вопросам окружающей среды и изменения климата стал Джонатан Уилкинсон, до этого возглавлявший министерство рыболовства, океанов и канадской береговой охраны. Стивен Жилбо получил пост министра по вопросам канадского наследия и мультикультурализма.

Из 37 членов правительства примерно половина - женщины

"Я рад, что мы можем делать нашу работу таким образом, как нам поручили на выборах канадцы: сплотить страну, концентрироваться на экономическом росте на благо среднего класса, бороться с изменениями климата и защищать канадцев", - заявил Трюдо, представляя новое правительство. В общей сложности новый кабинет состоит из 37 членов, из них примерно половина - женщины.

На выборах в Палату общин 21 октября Либеральная партия Канады потеряла абсолютное большинство и была вынуждена сформировать правительство меньшинства. Партия Трюдо понесла потери главным образом на западе страны. Избиратели целого ряда западных и центральных провинций выразили недовольство энергетической и экологической политикой прежнего кабинета.

Либеральная партия Канады получила большинство в 157 округах из 338, ее ближайший соперник, Консервативная партия Канады лидировала в 121 округе. На третьем месте расположился "Квебекский блок", на четвертом - Новая демократическая партия. Явка составила 62,95 процента из 27 млн избирателей.