Белорусов массово атакуют мошенники под видом банков 16 21.11.2019, 11:01

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За два дня зафиксировано более 150 случаев.

Министерство внутренних дел Беларуси сообщает о продолжающейся волне кибермошенничества. Злоумышленники звонят с подменного номера клиентам банков, представляются сотрудниками кол-центра, заявляют о блокировке счета и просят назвать реквизиты банковских карт, сообщает onliner.by.

Узнав данные карты, они похищают деньги потерпевших. Сообщается, что только за последние два дня милиция получила более полутора сотен заявлений и сообщений от жертв подобной схемы.

Подобные случаи происходили и раньше. Обезопасить себя от подобного поможет одно железное правило: никому не сообщайте реквизиты платежных карт — сотрудники банков никогда их не спрашивают, потому как подтверждение личности происходит совсем другим способом (например, через секретное слово).