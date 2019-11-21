Сын королевы Елизаветы II отказался от официальных обязанностей 21.11.2019, 11:08

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принц Эндрю

Британская королева уже дала согласие на этот шаг.

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю объявил в среду, 20 ноября, о том, что он временно отказывается от официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Причиной стали дружеские связи с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, которому в июле были предъявлены обвинения в сексуальной торговле несовершеннолетними.

Скандал вокруг связей между принцем Эндрю и Эпштейном разгорелся после вышедшего 18 ноября интервью принца Би-би-си, в котором тот заявил, что не жалеет о дружбе с миллиардером.

Принца критиковали за отсутствие слов сочувствия в адрес несовершеннолетних жертв Эпштейна.

Принца Эндрю самого обвиняли в сексуальных отношениях с 17-летней девушкой, с которой его познакомил Эпштейн, но он эти обвинения отверг.

Он отказался от официальных обязанностей члена королевской семьи после того, как сразу несколько компаний заявили о том, что прекращают поддержку фондов, связанных с его именем. Сообщается, что королева уже дала согласие на этот шаг. Принц пообещал, что окажет любую помощь в расследовании преступлений Эпштейна.

По данным следствия, между 2002 и 2005 годами Эпштейн сексуально эксплуатировал десятки несовершеннолетних девочек в своих домах в Манхэттене, Нью-Йорк и Палм-Бич. Некоторые из девочек были в возрасте 14 лет, сообщил прокурор Джеффри Берман, добавив, что Эпштейн "хорошо знал: многие из жертв были несовершеннолетними".

10 августа миллиардер Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере, правоохранительные органы заявили о самоубийстве.