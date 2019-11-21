Сколько белорусы будут работать и отдыхать в 2020 году 3 21.11.2019, 11:10

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Предстоят 3 рабочие субботы.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 14.11.2019 № 52 установлена расчетная норма рабочего времени на 2020 г. По сравнению с 2019 г. при «стандартной» пятидневке мы отработаем на 32 часа больше, а при шестидневке – плюс 17 часов. Выходных будет меньше – 8 марта выпало на воскресенье, а 9 мая и 7 ноября – на субботу, пишет «Экономическая газета».

При полной норме продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю) расчетная норма рабочего времени на 2020 г. составит:

– для 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2040 часов;

– для 6-дневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2033 часа.

В прошлом году при 40-часовой рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне при 5-дневке норма рабочего времени составляла 2008 часов, а при 6-дневке – 2016 часов.

Справочно: в 2020 г. количество рабочих часов при 6-дневной рабочей неделе меньше, чем при 5-дневной. Основная причина данной разницы заключается в том, что в 2020 г. два нерабочих праздничных дня (9 мая и 7 ноября) пришлись на субботу. Такая же ситуация складывалась, например, в 2009, 2010 и 2015 годах, комментирует Минтруда и соцзащиты.

В 2020 г. при 5-дневной рабочей неделе будет 110 нерабочих дней (выходных и праздничных), а при 6-дневной – 60 выходных. Для сравнения: в 2019 г. у нас было 113 / 61 соответственно дней отдыха.

Поскольку в 2020 г. 366 календарных дней, то при 5-дневной рабочей неделе будет 256 рабочих дней, а при 6-дневной – 306.

В следующем году будет 9 праздничных дней:

1 января (Новый год);

7 января (Рождество Христово православное);

8 марта (День женщин);

28 апреля (Радуница);

1 мая (Праздник труда);

9 мая (День победы);

3 июля (День независимости Республики Беларусь);

7 ноября (День Октябрьской революции);

25 декабря (Рождество Христово католическое).

Предпраздничных дней, в которые рабочий день сокращается на 1 час, будет 8 дней – при 5-дневке и 9 дней – при 6-дневке.

Предстоят 3 рабочие субботы:

4 января (за четверг 2 января);

11 января (за понедельник 6 января);

4 апреля (за понедельник 27 апреля).