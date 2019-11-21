Израиль атаковал союзников Путина 21.11.2019, 11:13

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Были атакованы командный центр, склады оружия и военные базы боевиков.

В результате израильской атаки погибли 23 человека, из которых 17 "иностранные боевики" (иранские военнослужащие, находящиеся в Сирии).

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает censor.net со ссылкой на AFP.

В ночь на 20 ноября Израиль нанес массированный удар по позициям батальона Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии.

Израильская армия заявила, что были атакованы командный центр, склады оружия и военные базы.

Воздушный налет ЦАХАЛ по Сирии стал ответом на удар с территории Сирии. Израильская система ПРО Железный купол перехватила четыре ракеты 19 ноября. Израиль обвинил в ракетном ударе "иранские силы".