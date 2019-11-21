Шесть лет Революции достоинства: как все начиналось 21.11.2019, 11:44

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Важнейшие события.

Шесть лет назад в Украине началась Революции достоинства. Издание nv.ua опубликовало хронологию важнейших событий.

С чего начались протесты?

В ночь с 21 на 22 ноября 2013 года в Киеве началась Революция Достоинства. К шестой годовщине событий, которые полностью изменили страну и живущих в ней людей, вспоминаем, как все начиналось.

21 ноября 2013 года тогда еще президент Виктор Янукович на встрече с австрийским коллегой Хайнцом Фишером заявил, что Украина идет по пути евроинтеграции. Но это оказалось пустыми словами - в этот же день появилось распоряжение правительства Азарова о приостановке процесса подготовки Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В знак протеста против отказа от европейского курса поздно вечером 21 ноября активисты вышли на Майдан Незалежности в центре Киева - они откликнулись на ставший впоследствии знаменитым пост Мустафы Найема в Facebook и самоорганизовались с помощью соцсетей.

Через несколько часов после поста Найема на Майдане Незалежности собралось около 1500 человек, среди них были и оппозиционные политики.

Часть протестующих решила остаться там ночевать. Протест получил свое имя - Евромайдан после того, как вечером 21 ноября кто-то назвал его так в переписке в соцсетях - к 22 ноября такой хештег уже был в трендах Twitter. Уже 21 ноября на акции протеста против отказа от курса на евроинтеграцию начали выходить активисты и в других городах. Вечером и ночью состоялись первые протесты в Ивано-Франковске, Донецке, Львове, Хмельницком.

Киевгорадминистрация сразу же обратилась в суд, который уже к утру 22 ноября запретил устанавливать палатки, киоски и навесы на Майдане Незалежности до 7 января. Несмотря на это, протестующих стало больше – вечером 22 ноября в центре Киева протестовали от 3 до 5 тысяч людей. Палатки, которые попытались установить протестующие, снес Беркут. С этого момента периодически происходили стычки протестующих с силовиками, последние вели себя все более жестко.

23 ноября на Майдане появились первые “титушки”, а 24 ноября в протестах приняли участие уже около 100 тысяч сторонников евроинтеграции Украины. К этому времени протесты охватили уже всю Украину. Митинги в поддержку Евромайдана проходили во Франции, Германии, Польше, США и других.

Когда на Майдане стали требовать отставку властей?

До 30 ноября протесты на Майдане Незалежности происходили непрерывно. В ночь на 30 ноября, когда на Майдане было около 400 человек, преимущественно студентов, их окружили около 2 тысяч вооруженных бойцов спецподразделения Беркут.

Беркутовцы жестко разгоняли митингующих – их догоняли и избивали даже в нескольких сотнях метров от Майдана. В результате разгона пострадали около 80 протестующих, в том числе оператор и фотограф агентства Reuters. Часть убегавших от бойцов Беркута людей спрятались в Михайловском соборе.

В МВД причиной разгона назвали необходимость обеспечить проезд техники для подготовки к новогодним праздникам, о чем их якобы попросили в КГГА. Силовики заявили, что митингующие напали на них первыми.

Разгон Евромайдана вызвал возмущение по всей стране, именно после него главным требованием протестующих стала отставка властей. Во многих областных советах состоялись внеочередные сессии, в ходе которых которых осудили насилие.

Янукович тогда попытался снять с себя ответственность за произошедшее заявив, что осуждает “действия, которые привели к силовому противостоянию и страданиям людей”.

1 декабря на Майдане прошел первый миллионный митинг. Часть из его участников приехали из разных регионов, чтобы поддержать протесты. В середине дня группа протестующих фактически захватила здание КГГА и организовали там штаб революции. В этот же день оппозиция организовала Штаб национального сопротивления, главными требованиями которого стали отставка Кабмина и проведение внеочередных президентских и парламентских выборов.

Что делал Порошенко на желтом бульдозере у здания Администрации президента?

1 декабря была осуществлена попытка захватить Администрацию президента.

“Конечно, это была провокация. Кто за ней стоял, не знаю”, вспоминает активный участник Евромайдана и Революции Достоинства, журналист НВ Кристина Бердинских.

В интервью Радио Свобода через несколько дней после “штурма Банковой” тогда нардеп от УДАРа и генерал-полковник милиции Николай Паламарчук заявил, что на Банковой имела место “очень серьезная провокация, организованная с помощью титушек”.

В штурме был задействован в том числе желтый бульдозер, с помощью которого участники захвата пытались или делали вид что пытаются прорвать оцепление милиции.

В какой-то момент на бульдозер взобрался Петр Порошенко, который тогда был депутатом Верховной Рады. Он призвал активистов “не поддаваться на провокации” и прекратить штурм. В ответ его стали прогонять, используя ненормативную лексику.

Это был первый эпизод Революции Достоинства, во время которого будущий президент оказался в центре внимания.

Какие еще масштабные события происходили на Майдане в конце 2013 года?

По разным оценкам от 200 тысяч до более миллиона человек пришли на Майдан 14 декабря 2013 года. В этот вечер состоялся концерт группы Океан Эльзы в ее первом составе.

Новый год в 2013 году на Майдане встречало около 500 тысяч человек. Они хором спели гимн Украины.

Что такое Антимайдан?

Уже 23 ноября в СМИ появилась информация о том, что в разных городах Украины предлагают деньги за участие в протестах против Евромайдана и в поддержку курса Виктора Януковича. Эти протесты стали называть Антимайданом.

Антимайдановцев организованно свозили в Киев, акции организовывали и в регионах. Некоторые из них работали в бюджетных учреждениях и опасались увольнения.

24 ноября антимайдановцы появились в Киеве – на Европейской площади и в Марииском парке. В Мариинском парке долгое время простоял палаточный городок Антимайдана.

Среди антимайдановцев было немало так называемых “титушек” – молодых людей спортивной внешности, готовых на насильственные провокации. Они избивали участников Евромайдана, а иногда и журналистов.

22 декабря антимайдановцы объявили, что сворачивают свой палаточный городок и разъезжаются по домам, чтобы праздновать Новый год и Рождество. После них в Мариинском парке осталось много мусора. Часть антимайдановцев не получила от организаторов обещанных денег, они даже пытались против этого протестовать.

Как снесли памятник Ленину в самом центре Киева?

Первая попытка снести памятник Ленину на бульваре Шевченко была 1 декабря. Снести памятник пытались несколько десятков активистов с закрытыми лицами. Однако в тот день им помешали бойцы Беркута. Причем в МВД заявляли, что при этом пострадали восемь милиционеров.

Снесли памятник со второй попытки – вечером 8 декабря. С этой целью из здания киевского горсовета пришло около 200 человек. Памятник расшатали и повалили помощью тросов, при падении его голова отвалилась. Позже она стала частью нового арт-объекта. Осколки памятника разобрали на сувениры.

8 декабря милиция наблюдала за уничтожением памятника, но не пыталась ему помешать.

После того, как снесли памятник “вождю пролетариата” на бульваре Шевченко, так называемый “ленинопад” начался по всей Украине.

Как власти пытались разогнать Майдан в декабре 2013-го?

После начала Евромайдана власти стали свозить в Киев не только “титушек” и участников Антимайдана, но и бойцов спецназа из других регионов.

Однако несколько десятков автобусов с ними заблокировали активисты в военной части Василькова 4 декабря. Утром 9 декабря часть автобусов прорвала оцепление активистов. Незадолго до полудня власти, прикрывшись якобы сообщением о минировании, закрыли три станции метро в центре - Крещатик, Майдан Незалежности и Театральную с очевидной целью - воспрепятствовать увеличению числа протестующих.

После этого прибывшие силовики начали перекрывать пути к Крещатику и Майдану.

Когда стемнело, а случилось это достаточно рано - около половины пятого вечера, силовики начали оттеснять митингующих и разбирать баррикады в правительственном квартале. К 4 утра 10 декабря силовики и “титушки” уничтожили все баррикады в правительственном квартале. В частости, снесли баррикаду на углу ул. Грушевского и Крепостного переулка, на углу улиц Шелковичная и Богомольца, на углу улиц Банковая и Лютеранская.

В ночь на 11 декабря силовики попытались штурмовать Майдан и КГГА. Со сцены Майдана призвали киевлян прийти на помощь и к митингующим присоединились несколько тысяч человек. В итоге разогнать протестующих не удалось, к 11:00 силовики ушли с Майдана.

Что такое Автомайдан?

После разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве на волне недовольства действиями властей и силовиков начали чуть ли не стихийно организовываться группы автомобилистов, которые выражали свой протест, протяжно сигналя. В тот же день автомобилисты начали помогать активистам перекрывать улицы и фактически стали мобильным подразделением Майдана.

29 декабря автомайдановцы устроили мирный автопробег в резиденцию Януковича Межигорье.

Автомайдановцы также пикетировали дома Андрея Клюева, Виктора Пшонки, Виктора Медведчука, Николая Азарова, Виталия Захарченко, Дмитрия Табачника и других.

Кроме того, автомайдановцы патрулировали улицы, помогали эвакуировать пострадавших и выполняли другие задачи, для которых была необходима мобильность.

Автомайдан самоорганизовался как в Киеве, так и в других регионах. В частности в Симферополе одним из автомайдановцев был украинский режиссер Олег Сенцов, которого с 2014 года незаконно удерживают в России.

Преследовали ли власти протестующих на Майдане до Нового года?

С ноября по конец декабря 2013-го в центре города режим Януковича еще не убивал протестующих. Но на фоне попыток силового разгона протестов, во время которых активистов часто жестоко избивали, против них часто применяли репрессии, в частности, задержания и аресты активистов.

Некоторых активистов избивали за пределами Евромайдана. Так, 24 декабря жестоко избили журналистку и активистку Татьяну Черновол (сейчас она депутат Верховной Рады – ред.), когда она возвращалась к себе домой на автомобиле.

Еще 29 ноября возле Мариинского дворца “титушки” избили журналистов Дмитрия Гнапа и Якова Любчича. У них также отобрали флэшку и разбили камеру. Милиция на подобные инциденты не реагировала, даже если они происходили у нее на глазах.

Преследовали активистов и в больницах, куда они попадали после избиений. 10 декабря в эфире одного из телеканалов появился сюжет об увольнении врача за то, что она поставила диагноз нуждающемуся в лечении после избиения протестующему, который помог ему избежать СИЗО. Также были сожжены автомобили нескольких активистов.

Что делал Янукович?

Поначалу Янукович фактически игнорировал протесты Евромайдана, который требовал от него подписать Соглашение об ассоциации с ЕС по время Вильнюсского саммита восточного партнерства 28-29 ноября. 26 ноября он уверял журналистов, что не против мирных протестов, а Украина якобы не меняет курса на евроинтеграцию. Однако Соглашение Янукович не подписал, а Евромайдан по своим масштабам уже стал сопоставим с Оранжевой революцией.

Вечером 29 ноября стали говорить о возможной зачистке Майдана. ТСН со ссылкой на источник из близкого окружения Януковича писала, что в ночь на 30 ноября экс-президент был на охоте в Сухолучье в 70 км от Киева с Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Вадимом Новинским и несколькими бизнесменами. По словам источника, когда Януковичу сообщили о силовом разгоне Евромайдана, первыми его словами были: “Мы показали силу, и будем ее показывать и в дальнейшем”. Сейчас в Генпрокуратуре считают, что в ночь на 30 ноября Янукович лично приказал разогнать Евромайдан главе МВД Виталию Захарченко и секретарю СНБО Андрею Клюеву.

Позже глава Администрации президента Сергей Левочкин передал Януковичу заявление об увольнении и диск с видео избиения студентов. Для Януковича подготовили проект заявления с анонсом отставки Захарченко, но он не стал ее озвучивать, сообщал источник издания.

Вместо этого Янукович официально заявил, что возмущен “теми событиями, которые произошли ночью на Майдане Незалежности” и что требует “немедленного и объективного расследования для надлежащего наказания виновных”. Он также сделал противоречивое заявление о единстве “в выборе нашего общего европейского будущего”, что однако не означало смены внешнеполитической позиции, которую он выразил накануне, не став подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС.

10 декабря после второй неудачной попытки разгона Майдана Янукович провел круглый стол с Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. На нем он пообещал начать переговоры с оппозиционными политиками о мирном урегулировании ситуации и отпустить задержанных активистов которые не совершали “жестких нарушений”.

13 декабря Янукович провел переговоры с оппозиционными политиками - Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком.

Переговоры были безрезультатными, так как Янукович отказался выполнять требования Майдана – привлечь к ответственности тех, кто разгонял активистов, отпустить задержанных протестующих и отправить в отставку ответственных за социальный и политический кризис в стране.

17 декабря на фоне продолжения протестов Янукович отправился в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Там он получил скидку на газ, цену которого Москва снизила с $400 до $268 за тысячу кубометров и обещание кредита в $15 млрд, $3 млрд из которых Россия действительно предоставила. В Украине эти деньги считают взяткой Януковичу. Россия до сих пор безуспешно пытается добиться их возвращения через суды.

24 декабря Янукович заявил, что Евромайдан является выражением стремления украинцев к лучшей жизни и объяснил его тем, что они плохо проинформированы об условиях соглашения об Ассоциации с ЕС. Он также утверждал, что на протестах играют политики, экстремисты и провокаторы.

30 декабря Янукович подписал закон, вводящий уголовную ответственность за захват зданий - лишение свободы на срок до 10 лет.