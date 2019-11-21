Егор Шарангович был признан первой звездой матча чемпионата АХЛ 21.11.2019, 12:00

Егор Шарангович

Белорус забросил победную шайбу в овертайме.

В очередном поединке регулярного чемпионата АХЛ "Бингемптон" на выезде обыграл "Ютику" — 5:4 (ОТ), пишет pressball.by.

Белорусский форвард гостей Егор Шарангович забросил победную шайбу и заработал "+1". Кроме того, наш соотечественник был признан первой звездой матча. В нынешнем сезоне на счету Егора 4 (2+2) очка в 17 матчах, при показателе полезности "-5".

Между тем "Лихай Вэлли" одолел "Шарлотт" со счетом 3:2. У триумфаторов форвард сборной Беларуси Максим Сушко заработал "-1". В нынешнем сезоне на его счету 6 (3+3) баллов в 16 играх, при показателе полезности "+7", отмечает belarushockey.com.