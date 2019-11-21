Ученые подсчитали все золото в мире 6 21.11.2019, 12:03

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Почти половина драгоценного металла идет на ювелирные украшения.

Ученые посчитали все когда-либо добытое золото на планете. Об этом пишет Всемирный совет по золоту, сообщает korrespondent.net.

Сообщается, что если переплавить все когда-либо добытое золото, то получится куб с ребром длиной 21 метр.

По состоянию на конец 2017 года количество добытого в мире золота составило 190 040 тонн. Уточняется, что в расчет также взяты все известные исторические золотые артефакты.

Ученые подчеркивают, что около двух трети этого объема было поднято из-под земли за период с 1950 года. При этом почти половина драгоценного металла идет на ювелирные украшения - 47,7%.