Дело против блогера и активиста Александра Кабанова развалилось 21.11.2019, 12:09

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Александр Кабанов

Обвинения, которые были шиты белыми нитками, решили отозвать.

Дело по статье «Растрата» на брестского блогера Александра Кабанова завели в марте этого года. В июле расследование прекратили, а в октябре опять возобновили.

«Я не знаю, что это было. По этому делу меня лишь раз вызывали в милицию, но я не пошел. После этого меня вообще не трогали, а вчера я узнал, что дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления», – рассказал «Брестской газете» 21 ноября Александр Кабанов.

Напомним, в марте этого года Березовский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении Кабанова уголовное дело по ч. 1 ст. 211 (Присвоение либо растрата) УК РБ.

Тогда СК сообщал, что в 2017 году Александр Кабанов якобы получил от жильцов дома, в котором живет, деньги на государственную регистрацию товарищества собственников (ТС) и изготовление проектной документации на строительство подвальных помещений. Однако деньги, больше 400 рублей, якобы забрал себе.

Сам блогер пояснял, что ничего не присваивал. По его словам, у него была договоренность с жильцами. Некоторое время он был председателем ТС и с каждой квартиры в месяц ему платили по 2 рубля зарплаты – так и образовалась вышеуказанная сумма.

В июле этого года следователь сообщил Александру Кабанову, что уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.

А в середине октября предварительное расследование по уголовному делу возобновили по постановлению прокуратуры. Совпадение или нет, но это произошло во время предвыборной кампании в так называемый парламент, а о прекращении дела Кабанову стало известно после окончания так называемых выборов. Кабанов тоже собирался баллотироваться, но в регистрации кандидатом в депутаты ему отказали.

Блогер Александр Кабанов вместе с Сергеем Петрухиным на канале «Народный репортер» освещает ситуацию вокруг строительства под Брестом аккумуляторного завода «АйПауэр».