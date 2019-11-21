Кандидаты в президенты США от демократов: Вмешательству России пришел конец 1 21.11.2019, 12:23

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Фото: AP

Дебаты Демократической партии прошли в Атланте.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Эндрю Янг пообещал в среду вечером, что в случае его избрания на президентский пост он положит конец вмешательству России в американские выборы, сообщает «Голос Америки».

Янг выступил с этим заявлением в ходе очередных дебатов демократов в южном городе Атланта, когда он ответил на вопрос о том, что он скажет российскому президенту Владимиру Путину в ходе их первой беседы.

«Первое, что я скажу будет, «Извини, но я победил твоего парня» – шутливо ответил Янг.

Он сослался на обвинения в том, что Россия вмешалась в предвыборную кампанию в США в 2016 году, пытаясь оказать содействие избранию Дональда Трампа. Москва эти обвинения категорически отрицает.

Однако заявление Янга отразило убежденность в том, что Россия действительно пыталась помочь Трампу занять президентский пост.

Бизнесмен, который на данный момент не входит в число лидеров президентской гонки, также подчеркнул, что он заявит Путину: «Вмешательству России пришел конец. И мы будем рассматривать любую попытку подорвать наш демократический процесс как враждебный акт и акт агрессии».

Янг также пообещал усилить приверженность Соединенных Штатов НАТО, отметив, что коалиции стран-единомышленниц являются лучшим средством противостояния агрессорам.

Бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от штата Калифорния Камала Харрис подвергли критике другие аспекты внешней политики администрации Трампа.

«Дональда Трампа обвели вокруг пальца», – заявила Харрис, говоря о застопорившихся переговорах о денуклеаризации Северной Кореи, которая недавно провела новую серию новых испытаний баллистических ракет.

«Этот парень не имеет представления о том, что он творит», – подчеркнул со своей стороны Байден.

Бывший вице-президент США также пообещал, что в случае своего избрания он прекратит продажу американского оружия Саудовской Аравии.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс подтвердил свою незыблемую поддержку Израиля, однако отметил, что «к палестинскому народу следует обращаться с уважением и достоинством, которых он заслуживает».

Накануне дебатов в центре всеобщего внимания оказался Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане. В последние несколько недель Буттиджич неожиданно возглавил некоторые рейтинги настроений среди демократов, составленные по итогам социологических опросов.

Помимо Буттиджича, в дебатах, которые проводились телеканалом MSNBC и газетой Washington Post, также приняли участие бывший вице-президент Джо Байден, сенаторы Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Камала Харрис, Эми Клобушар и Кори Букер, конгрессвумен Тулси Габбард, бизнесмен Эндрю Янг и миллиардер Том Стейер.

Демократы вновь, как и во время прошлых дебатов, поспорили друг с другом о своем подходе к реформированию здравоохранения и социального страхования. Умеренные демократы, среди которых – Буттиджич и Байден, выступают за улучшение существующей системы, а левое крыло партии, возглавляемое Уоррен, выступает за реализацию плана введения всеобщего медицинского страхования «Медикер для всех».

Дебаты прошли за 11 недель до первых партийных предвыборных конференций (кокусов) в штате Айова. Они состоятся 3 февраля.

До недавних пор рейтинги возглавляли трое политиков – Джо Байден, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс. Однако 37-летний Буттиджич неожиданно возглавил рейтинги предпочтения избирателей в Айове по результатам последних двух соцопросов.

Впрочем, Буттиджича пока не поддерживают афроамериканские избиратели. Квиннипакский университет в понедельник опубликовал результаты соцопроса, проведенного в Южной Каролине, где афроамериканцы составляют около 60% демократического электората. Согласно этому соцопросу, бывший мэр Саут-Бенда не пользуется популярностью среди чернокожих избирателей.

У Буттиджича не сложились отношения с афроамериканцами, живущими в Саут-Бенде. В 2012 году он уволил первого чернокожего начальника городской полиции, а в начале этого года в городе произошли протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца.