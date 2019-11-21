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Правда о «выборах»
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Зеленский не хочет белорусских пограничников на Донбассе

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  • 21.11.2019, 12:25
  • 2,166
Зеленский не хочет белорусских пограничников на Донбассе
Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что у его страны хватит своих военных.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от помощи, которую предлагал ему Александр Лукашенко, пишет znaj.ua.

Сообщается, что Лукашенко предлагал пограничников, чтобы взять под контроль границу между Украиной и Россией.

"Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, если вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы обязательно поможем. Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников", — заявил президент Украины.

Напомним, что руководители Беларуси и Украины встречались в Житомире 4 октября.


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