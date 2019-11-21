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Правда о «выборах»
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Временный президент Боливии инициировала новые выборы лидера страны

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  • 21.11.2019, 12:35
Временный президент Боливии инициировала новые выборы лидера страны
Фото: Manuel Claure/Reuters

Также будет сформирован новый Избирательный трибунал.

Временный президент Боливии Жанин Аньес призвала парламент страны принять закон о новых президентских выборах.

Как сообщает AFP, такое предложение она направила в среду, 20 ноября, пишет «Новое время».

Аньес также просит признать недействительными предыдущие выборы 20 октября и сформировать новый Избирательный трибунал.

Напомним, в конце октября после президентских выборов в Боливии начались массовые акции протеста. Диктатор Эво Моралес был вынужден бежать из страны.


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