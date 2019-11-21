Временный президент Боливии инициировала новые выборы лидера страны 2 21.11.2019, 12:35

Фото: Manuel Claure/Reuters

Также будет сформирован новый Избирательный трибунал.

Временный президент Боливии Жанин Аньес призвала парламент страны принять закон о новых президентских выборах.

Как сообщает AFP, такое предложение она направила в среду, 20 ноября, пишет «Новое время».

Аньес также просит признать недействительными предыдущие выборы 20 октября и сформировать новый Избирательный трибунал.

#BREAKING Bolivia president says will call elections in coming hours pic.twitter.com/zhO177HBrU — AFP news agency (@AFP) November 20, 2019

Напомним, в конце октября после президентских выборов в Боливии начались массовые акции протеста. Диктатор Эво Моралес был вынужден бежать из страны.