15 фильмов, которые изменили кинематограф 1 21.11.2019, 12:50

1,113

Эти картины сделали революцию в кино и сознании зрителя.

Картины, ставшие прорывом в построении сюжета, качестве съемок и спецэффектов, перечисляет издание lifehacker.ru.

1. Броненосец «Потемкин»

СССР, 1925 год.

Драма, исторический.

Длительность: 75 минут.

IMDb: 8,0.

Эпическая картина Сергея Эйзенштейна рассказывает о реальном событии — восстании на броненосце «Князь Потемкин» в 1905 году. Возмущенные некачественным питанием моряки захватили корабль. Позже мятежные настроения перекинулись и на жителей Одессы. История закончилась расстрелом мирного населения.

Эйзенштейн заслужил славу экспериментатора в кинематографе. И в фильме «Броненосец „Потемкин“» есть удивительные для того времени визуальные эффекты, например оживающие каменные львы.

Но главное достижение режиссера в этой картине — виртуозная работа с ракурсами и монтажом. Атмосфера создается с помощью крупных планов и показа одного и того же события с разных точек. Эти приемы полностью погружают зрителя в происходящее.

Именно находки из «Броненосца „Потемкина“» долгие годы использовали режиссеры, операторы и монтажеры практически во всем мире.

2. Певец джаза

The Jazz Singer

США, 1927 год.

Мюзикл, драма, комедия.

Длительность: 88 минут.

IMDb: 6,5.

Джеки Рабинович мечтает исполнять джаз. Но он выходец из иудейской семьи церковного певчего, и родные против его музыкальной карьеры. Пробиться герою помогает влюбленная в него звезда комедии.

Эта картина открыла эпоху звукового кино. Ранее в фильмах использовались только вставки с музыкальными номерами или же фоновые звуки. В «Певце джаза» впервые появились сцены с речью актеров. В общей сложности они длятся около двух минут, не считая нескольких песен. Однако с этого момента немые фильмы постепенно уходят в прошлое.

Иронично, что первой произнесенной репликой в этой ленте стала фраза: «Подождите, вы еще ничего не слышали».

3. Белоснежка и семь гномов

Snow White and the Seven Dwarfs

США, 1937 год.

Сказка, мюзикл.

Длительность: 83 минуты.

IMDb: 7,6.

Экранизация знаменитой сказки от студии Уолта Диснея рассказывает о принцессе Белоснежке, которую хотела убить злая мачеха. Девушке пришлось бежать в лес, где ее приютили семь гномов, работавших в алмазной шахте.

Иногда этот мультфильм называют первой полнометражной анимационной картиной. На самом деле еще в 1917 году аргентинский мультипликатор Квирино Кристиани создал сатирическую ленту «Апостол» длительностью около 70 минут. Тем не менее это совершенно не умаляет заслуг «Белоснежки». Ведь она показала, что дети способны высидеть в кинотеатре почти полтора часа.

Кроме того, мультфильм стал техническим прорывом: студия Disney использовала инновационные технологии, чтобы сделать нарисованных персонажей максимально похожими на настоящих людей. До этого каждое движение героя состояло из десяти промежуточных кадров. В «Белоснежке» число удвоили, и картинка стала более плавной. К тому же ради реалистичности были добавлены вздохи, замахи и прочие мелкие жесты.

Огромные вложения (около полутора миллионов долларов) окупились с лихвой. Картина «Белоснежка и семь гномов» не только помогла укрепить финансовое положение компании, но и открыла дорогу другим полнометражным мультикам, которые позже прославили Disney.

4. Гражданин Кейн

Citizen Kane

США, 1941 год.

Драма.

Длительность: 119 минут.

IMDb: 8,3.

Газетный магнат Чарльз Фостер Кейн умирает в своем доме, произнося слово rosebud («розовый бутон»). Смерть столь известного человека вызывает бурную реакцию общественности, и журналист Томпсон получает задание разобраться в его прошлом.

Режиссер Орсон Уэллс еще один экспериментатор мира кинематографа. Его «Гражданин Кейн» открыл эру независимых фильмов, снятых согласно видению режиссера, без влияния студийных продюсеров на творческий процесс.

Не менее важно, что в этой картине Уэллс отошел от традиционной линейной формы повествования. «Гражданин Кейн» наполнен флешбэками, которые постепенно раскрывают прошлое главного героя. Без этого фильма наверняка не было бы работ Квентина Тарантино, Мартина Скорсезе и многих других знаменитых режиссеров.

5. Семь самураев

Shichinin no samurai

Япония, 1954 год.

Драма, приключения.

Длительность: 207 минут.

IMDb: 8,6.

Япония XVI века. Для защиты деревни от постоянных набегов банды мародеров жители нанимают опытного самурая. Он собирает команду из семи человек и помогает всем сплотиться против общего врага.

Классическая картина Акиры Куросавы стала прототипом множества экшен‑фильмов. Отголоски заметны как в явном ремейке «Великолепная семерка» и других вестернах, так и в «Звездных войнах». Все дело в том, что Куросава затронул темы, актуальные во все времена.

К тому же режиссер создал эталонную схему построения сюжета и раскрытия персонажей, которой пользуются до сих пор. В «Семи самураях» постепенно вводят важных действующих лиц, потом показывают их конфликты и попытки найти общий язык. Герои общаются с представителями другого класса, готовятся к главному сражению и, наконец, вступают в противостояние со злодеями.

Отсылки к такой последовательности событий можно найти в десятках картин: от советского фильма «В бой идут одни старики» до «Мстителей» от Marvel.

6. Психо

Psycho

США, 1960 год.

Триллер, детектив.

Длительность: 109 минут.

IMDb: 8,5.

Мэрион Крэйн спонтанно крадет на работе деньги и уезжает из города. По пути она останавливается в мотеле. Им управляет Норман Бейтс — приятный молодой человек, у которого очень странные отношения с матерью.

Альфреда Хичкока не зря называют мастером саспенса. «Психо» проложил дорогу целому направлению хорроров и триллеров, где мрачная атмосфера нагнетается с помощью крупных планов, теней и замедления темпа. Влияние фильма чувствуется и в «Сиянии» Стэнли Кубрика, и в «Солнцестоянии» Ари Астера.

Кроме того, «Психо» считают одним из прародителей кинематографических сюжетов с резким поворотом в финале, а также предшественником слэшеров — поджанра фильмов ужасов, в котором маньяк убивает подростков.

7. Восемь с половиной

8½

Италия, Франция, 1963 год.

Драма.

Длительность: 138 минут.

IMDb: 8,0.

Режиссер Гвидо Ансельми планирует снимать новый фильм. Все уже готово к началу работы, но автор понимает, что разочаровался в жизни и находится в творческом тупике. Гвидо никак не может продумать будущую картину и часто погружается в фантазии.

Культовый фильм Федерико Феллини — настоящая ода воображению, разрушающая грани реальности. Режиссер одним из первых отошел от логичной, последовательной истории, позволив зрителю решать, что из показанного на экране происходит на самом деле.

Такая структура дает автору больший простор для самовыражения. Благодаря этому фильму увидели свет многие картины Дэвида Линча, Даррена Аронофски и других независимых режиссеров, любящих сюрреализм и «логику сна».

8. 2001 год: Космическая одиссея

2001: A Space Odyssey

США, Великобритания, 1968 год.

Научная фантастика, триллер.

Длительность: 162 минуты.

IMDb: 8,3.

В доисторические времена черный монолит превращает австралопитеков в людей. Спустя миллионы лет человечество находит на Луне такой же камень, посылающий мощный сигнал куда‑то в район Юпитера. Туда и отправляется исследовательский корабль «Дискавери». Однако у бортового компьютера HAL 9000 есть свои инструкции.

Фильм Стэнли Кубрика стал прорывом в плане визуальных эффектов. Режиссер очень щепетильно прорабатывал каждую деталь, даже использовал в съемках модели кораблей разных размеров. В заключительной сцене, когда герой переживает психоделический опыт во время полета, впервые применили новый прием: кадры снимали через узкую щель в заслонке объектива, а потом склеивали, создавая деформированное изображение.

Кроме того, Стэнли Кубрик выпустил фильм, совершенно нетипичный для фантастики. Это философская лента с неоднозначным сюжетом, который зрители могут трактовать по‑своему. Цитаты из «Космической одиссеи» можно увидеть в кино и по сей день. Например, в «Интерстелларе» или картине 2019 года «К звездам».

9. Челюсти

Jaws

США, 1975 год.

Ужасы, триллер.

Длительность: 124 минуты.

IMDb: 8,0.

Шериф местной полиции обнаруживает на берегу останки девушки, которую растерзала огромная белая акула. С каждым днем число жертв растет, но руководство города не решается оповестить жителей об опасности. Тогда шериф объединяется с охотником на акул и океанологом. Вместе они хотят выловить чудовище.

Стивен Спилберг не был первым, кто снял фильм о жутких животных. Да и крутые спецэффекты создавали до него. Но все же именно эта лента стала первым настоящим блокбастером. При бюджете всего 7 миллионов в прокате США она заработала более 200. После выхода «Челюстей» блокбастеры выделили в самостоятельный жанр: эти фильмы по задумке должны вызывать ажиотаж и собирать огромную кассу.

Однако заслуга Спилберга не только в этом. Настоящей революцией стал трейлер. Благодаря короткой версии картины потенциальные зрители смогли ощутить, что их ждет в кино.

10. Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда

Star Wars. Episode IV: A New Hop

США, 1977 год.

Фантастика, боевик, приключения.

Длительность: 121 минута.

IMDb: 8,6.

Далекая галактика страдает под гнетом жестокого императора и его сподвижника Дарта Вейдера. Сопротивление практически сломлено, но у повстанцев появляется новая надежда — молодой джедай по имени Люк Скайуокер.

Начинающий режиссер Джордж Лукас собрал в картине множество традиционных сюжетов. Здесь есть отголоски фильмов Куросавы, вестернов, комиксов и даже «путь героя». При этом фильм подан в виде зрелищного блокбастера.

Лукас изобрел новые приемы съемки, например, motion control — повтор движения камеры по одной и той же траектории. Это позволило сделать сцены с компьютерными эффектами более динамичными. Результатом стали зрелищные сражения космических кораблей, драки на световых мечах и множество причудливых роботов.

Еще одна заслуга «Звездных войн» в том, что они сделали фантастику более легкой и понятной для детей и подростков.

11. Охотники за привидениями

Ghostbusters

США, 1984 год.

Комедия, фантастика.

Длительность: 105 минут.

IMDb: 7,8.

Жители Нью‑Йорка все чаще сталкиваются с призраками. А потому бороться со сверхъестественной угрозой начинают ученые‑энтузиасты.

В «Охотниках за привидениями» идеально сочетаются комедия, фантастика и даже ужасы, а действие развивается очень быстро. Это принесло успех и позволило заманить зрителей в пустующие летом кинотеатры.

Так через 10 лет после «Челюстей» появился первый «летний блокбастер», то есть легкий и позитивный фильм с яркими персонажами, динамичным сюжетом и морем юмора.

12. Криминальное чтиво

Pulp Fiction

США, 1994 год.

Криминал, комедия.

Длительность: 154 минуты.

IMDb: 8,9.

Винсент Вега и Джулс Винфилд обсуждают личные дела, различия культур и божественное вмешательство. А заодно выполняют поручения своего босса Марселласа Уоллеса. В это же время боксер Бутч сталкивается с самим главой мафии, пытаясь сбежать с договорного матча.

Вторая режиссерская работа Квентина Тарантино — идеальный образец кино эпохи постмодерна. Достаточно простой сюжет подан нелинейно, а криминальные темы смешаны с многочисленными шутками. Но главное, фильм буквально набит цитатами и отсылками к классическому кинематографу.

Дело в том, что в молодости Тарантино работал в видеопрокате. Решив заняться режиссурой, он просто перенес на экраны все то, что любил сам. После него этот прием стал очень популярен, вспомним хотя бы сериал «Очень странные дела».

13. История игрушек

Toy Story

США, 1995 год.

Комедия, приключения.

Длительность: 81 минута.

IMDb: 8,3.

Игрушки Энди Дэвиса оживают, когда он уходит. Любимчиком мальчика всегда был механический ковбой Вуди. Но теперь в комнате появился модный астронавт Базз Лайтер и Вуди есть о чем беспокоиться.

Выход «Истории игрушек» в 1995 году стал революцией в анимации. Картина от компании Pixar была первым трехмерным мультфильмом, полностью созданным на компьютере.

Кроме того, Pixar изменила подход к содержанию. Совершенно нетипичные персонажи доказали, что в полнометражных лентах можно обойтись без привычных диснеевских принцесс и песен. Сюжет «Истории игрушек» интересен и взрослым, и детям. Именно эта картина стала предвестником «Шрека», «Ледникового периода» и «Зверополиса».

14. Матрица

The Matrix

США, Австралия, 1999 год.

Фантастика, боевик.

Длительность: 136 минут.

IMDb: 8,7.

Томас Андерсон ведет двойную жизнь. Днем он работает в самом обычном офисе, а по ночам превращается в легендарного хакера по имени Нео. Но однажды герой узнает, что весь привычный мир лишь компьютерная симуляция. Именно Томасу предстоит стать избранным, который спасет людей от власти машин.

В фильме сестер Вачовски собраны классические сюжеты киберпанка: сомнения в реальности мира, упадок общества на фоне развития технологий и многое другое. Однако «Матрица» сумела совместить их с крутым экшеном и восточными единоборствами.

Главным достоинством картины стали съемки. Вачовски усовершенствовали и популяризировали технологию bullet time, позволявшую камере будто облетать замерших во время драки актеров. После выхода фильма подобные сцены часто стали использовать в блокбастерах.

15. Аватар

Avatar

США, 2009 год.

Научная фантастика, боевик, приключения.

Длительность: 162 минуты.

IMDb: 7,8.

Джейк Салли — бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Вместо брата он попадает на планету Пандора, где земляне добывают ценный минерал. Джейк учится переносить свое сознание в аватара — искусственное существо, выглядящее как местные жители на’ви. Но действия людей оборачиваются катастрофой.

До выхода фильма «Мстители: Финал» именно эта картина Джеймса Кэмерона оставалась самым кассовым блокбастером в истории. И это вполне логично. Во‑первых, Кэмерон развил технологию 3D, и зрители будто попадали на вымышленную планету.

А во‑вторых, он одним из первых смог создать на компьютере настолько реалистичную лицевую анимацию. Во время съемок режиссер в реальном времени видел, как будут выглядеть персонажи после программной обработки. Это позволило совместить живые человеческие эмоции и лица инопланетян. Теперь эту технологию часто используют в фантастическом кино.