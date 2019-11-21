Правозащитник о словах Лукашенко: Это преступление 1 21.11.2019, 13:29

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Сергей Говша

Фото: racyja.com

У чиновника не может быть статуса неприкосновенности.

Барановичский правозащитник Сергей Говша обратил внимание на слова Лукашенко о том, что в стране создан кадровый реестр в количестве 850 человек, пишет ПЦ "Весна".

"[Эти люди] обладают определенными полномочиями и защитой, иммунитетом. К примеру, без разрешения моего их нельзя задерживать, арестовывать. Это важно для того, чтобы они могли самостоятельно действовать", – сказал Александр Лукашенко.

По мнению правозащитника, эти действия Лукашенко грубо нарушают Конституцию Республики Беларусь, а именно:

статья 7: "В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. Государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции... ";

статья 23: "Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону".

Тем более, что ни Конституция, ни Закон "О президенте РБ» не наделяет государственного чиновника иммунитетом неприкосновенности.

"Создание антиконстуционной группы в целях формирования и получения власти, незаконное наделение ее участников специальными полномочиями является актом грубого вмешательства власти в личных интересах", – заключил Сергей Говша, сославшись на ст. 426 Уголовного Кодекса РБ.

С этими аргументами правозащитник обратился в центральный аппарат Следственного комитета с заявлением о проведении следствия по поводу действий А.Г. Лукашенко.

В ответе, который Говша получил 19 ноября с подписью В. А. Жуковского, говорится о том, что в обращении правозащитники нет "каких-либо объективных данных", которые бы свидетельствовали о преступлении. И поэтому оснований для проведения Следственным комитетом проверки не имеется.

"Ваши слова необъективные, поэтому проверку проводить не будем", – вот что остается в сухом остатке.