В Гааге начались первые слушания по «морскому делу» Украины против России 21.11.2019, 13:27

Киев надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

В Гааге в 10:00 по местному времени начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Процесс проходит в Постоянном арбитражном суде (Permanent Court of Arbitration) во Дворце мира. Это процедурные слушания, поэтому они происходят в закрытом режиме.

На слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы, в частности - Регламент Арбитражного трибунала.

Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли.

Впрочем, как заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль, Украина будет судиться с РФ несмотря на возвращение кораблей.

"Приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановления его и получения надлежащей компенсации", - заявила заместитель министра.