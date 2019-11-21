Предвестие больших событий? Ольга Муафирова, «Новая газета»

21.11.2019, 13:39

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Фото: Ольга Мусафирова / «Новая газета»

Возле парламента Грузии вырос палаточный лагерь.

Те, кто наблюдал киевский Майдан со стороны, в период, который предшествовал большим событиям, не дадут соврать: по внешним приметам нельзя определить размах того, что зреет. В Тбилиси — похожая история.

20 ноября, удивительно теплый день. На проспекте Шота Руставели полно народу в белых кроссовках и расстегнутых куртках. Уличный музыкант, чутко реагируя на русскую речь — мимо прошла очередная группа туристов, — меняет репертуар, «минусовку», и с чувством поет вслед: «Снегопад, снегопад, не мети мне на ко- о-осы!..» Его голос и гитару накрывает звон колоколов храма Кашвети. На этом фоне две армейские и несколько туристических разноцветных палаток на тротуаре у парламента выглядят частью перформанса, призванного добавить праздной публике впечатлений. Государственные флаги над брезентовыми пологами, портреты политзаключенных, транспарант, растянутый на ограждении вдоль фасада здания. Попросила перевести — «Все против одного».

Одна из палаток у здания парламента Грузии

Фото: EPA-EFE

Была еще надпись, сделанная красной краской по граниту основания флагштока, на котором развевался флаг Евросоюза: текст издалека не разберешь. Парень из тех, кто круглосуточно находится в городке, смутился. Предложил подобраться ближе и прочесть самостоятельно. «Бидзина» и слово из трех букв изобразили латиницей…

Гости грузинской столицы заметны сразу. Они останавливаются поглазеть на проявление демократии, делают фото и селфи, иные даже вскидывают руку с «викторией».

Местные пересекают палаточное пространство без эмоций. Привыкли? Осуждают?

Поддерживают, готовы к протестам, участвовали в акциях не раз, но не хотят до поры выдавать этот секрет? Поди разбери. Слева и справа от парламента, как бы отсекая территорию от остального пространства, контролируют ситуацию полицейские автомобили. Сосчитала: по одному на палатку.

В минувшее воскресенье здесь состоялся многотысячный митинг. После того, как депутаты не поддержали изменения в Конституцию — оппозиция требовала проведения не позже весны 2020 года досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе, с нулевым избирательным барьером, реорганизации Центризбиркома и временного, технического правительства на переходный период — митингующие стали строить баррикады, скорее символические, чем настоящие. Набивали строительным мусором мешки, чтобы преградить дорогу парламентскому большинству, представителям правящей партии «Грузинская мечта» — они, по мнению строителей баррикад, опять солгали, хоть обещали поддержать реформы. Тем, кому удалось преодолеть препятствие, приготовили следующее испытание — «коридор стыда». Силовики сочли происходящее злостным нарушением общественного порядка. И в понедельник применили силу, неадекватную происходящему.

Фото: Ольга Мусафирова / «Новая газета»

— Спецназ дубинками нас бил. Газом травили вот здесь, где вы находитесь. Водометами разгоняли. Знаете, как направленной струей воды руки и ребра ломают, с ног валят?! Этот негодяй, олигарх — я Иванишвили по-другому не называю никогда! — отдал приказ разгромить протест. 37 человек задержали, судят их сейчас за хулиганство. Под городским судом тоже наши дежурят, передают информацию.

После короткой внутренней дискуссии — кому отвечать на вопросы журналиста из Украины — спикером назначили Гелу Бибилашвили, участника Революции роз, в прошлом — сотрудника неправительственной экологической организации и кандидата в депутаты на местных выборах.

— Но палатки снова разрешили поставить?

— Потому что мы не нарушали закон и не нарушаем. Мы не остановимся, другого выхода нет. Иначе потеряем государство.

Фото: Ольга Мусафирова / «Новая газета»

— А что угрожает Грузии?

— После того, как Бидзина в 2012-м стал премьером, он разрушил, разломал все, что сделал Миша. Опять коррупция. И все сильнее влияние Кремля, который действует руками сепаратистов и коллаборционистов — ну, как у вас на Донбассе. Партия «Патриотический альянс» и партия Нино Бурджанадзе не скрывают своей пророссийской ориентации, хоть после войны у Грузии оккупировано двадцать процентов территории. На днях российские военные задержали известного врача, Важу Гаприндашвили, который шел к больному на «ту» сторону. Увезли в Цхинвали, арестовали за незаконное пересечение границы. На митинге многие надели медицинские маски — в знак протеста, чтобы власть активней боролась за освобождение врача. Миша подобное хамство не терпел бы!

У того негодяя, что сидит во дворце, в Сололаки, нет никаких обязанностей перед народом, а только права.

Мне рассказывают о политзаключенных. По словам моего собеседника, население страны составляет 3 миллиона 700 тысяч человек. С 2012-го года, когда к власти пришла « Грузинская мечта», оно уменьшилось на полтора миллиона — люди эмигрируют, попросту бегут, и не только по причинам экономического характера. Власть преследует несогласных, пассионарных, потенциальных бунтовщиков, будь то студент, ученый или священнослужитель. На столе возле одной из палаток лежат листы петиции и ручки: собирают подписи в защиту «оппозиционного» священника, который обвиняется в том, что якобы хотел отравить патриарха Грузии…

Товарищ Гелы, немолодой мужчина в красной вязаной шапочке, видимо, не очень хорошо понимает беглый русский язык. Время от времени мой собеседник конспективно пересказывает ему содержание разговора. Тот согласно кивает:

— Да, мой сын тоже уехал в Америку, и мы с женой не можем его видеть, плачем. Да, мы верим, что Саакашвили вернется, и страна не упустит второй шанс.

Впрочем, оба повторяют, что Михаил Саакашвили для Грузии — не цель, а средство. Пока же двенадцать политических сил создали межпартийное объединение «Сила в единстве». Роль руководителей и координаторов протестов играют Григол Вашадзе, лидер «Новой Грузии», экс-министр иностранных дел, кандидат на пост президента страны в 2018 году, и Ника Мелиа, заместитель председателя Политсовета «Единого национального движения».

— Вот потому лозунг у нас такой: вся оппозиция — против одного.

Спрашиваю у Гелы Бибилашвили, не пытался ли Иванишвили наладить отношения с протестующими. Гела смеется:

— Да что вы, Бидзина к народу не выйдет! Тем более, после силового разгона.

Впрочем, лидеры оппозиции появляются в палаточном городке тоже только на масштабных мероприятиях — следующее запланировано на понедельник, 25 ноября. До того парламент будет работать в привычном режиме: амбарный замок, который митингующие повесили на кованые ворота, снят.

Ольга Муафирова, «Новая газета»