В Сербии подтвердили подлинность видео с российским шпионом 1 21.11.2019, 13:56

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ГРУ-шник занимал должность помощника военного атташе в посольстве РФ в Белграде.

Агентство безопасности Сербии (BIA) подтвердило подлинность записи, которую опубликовало Радио Свободная Европа (RSE), где во время встречи сотрудник ГРУ России Георгий Клебан якобы дает взятку «сербскому агенту».

Руководитель аналитического департамента BIA подтвердил, что мужчина на видеозаписи является сотрудником российской разведки, сообщает cyprus-daily.news.

Министерство иностранных дел Сербии подтвердило, что Георгий Клебан занимал должность помощника военного атташе в российском посольстве в Белграде, но был уволен с этой должности в июне 2019 года.

Президент Сербии Александр Вучич поручил агентству военной безопасности провести расследование встречи сотрудника ГРУ и высокопоставленного «сербского агента». Также Вучич созвал совещание, на котором будут обсуждаться результаты расследования.

По информации сербских СМИ, в четверг, 21 ноября, президент Александр Вучич встретится с российским послом в Сербии Александром Боцан-Харченко, чтобы обсудить «разногласия, вызванные публикацией видео, на котором российский шпион передает деньги сербскому агенту».