Как украинские СМИ реагируют на переход Вернидуба в «Шахтер» 1 21.11.2019, 14:07

Юрий Вернидуб

Кто-то желает удачи, а кто-то рассуждает о перспективах в Солигорске.

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что Юрий Вернидуб ждал предложения от амбициозного украинского клуба прежде, чем возглавил солигорский "Шахтер", пишет "Прессбол".

"Он хотел работать в амбициозном клубе, который ставит перед собой амбициозные цели. Будем надеяться, что у него все получится, и он станет чемпионом Беларуси, построив там хорошую команду.

Вернидуб очень долго ждал предложения от какого амбициозного украинского клуба, но так и не дождался. Ну сколько можно ждать? Нужно все время работать. Пример — Скрипник, который уехал в Латвию, выиграл там с Ригой чемпионат. Тренер должен все время работать, быть в процессе. У Вернидуба достаточно серьезное желание проявить себя в Беларуси, желаем ему успеха в этом", — рассказал Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

Украинское издание football24.ua в специальном материале "Терриконы, культ Ленина и тупой ОМОН: куда попал Вернидуб" рассказало о Солигорске и "Шахтере", главным тренером которого был назначен украинский специалист.

Журналист отметил, что бюджет горняков составляет 6-7 миллионов долларов, то есть он примерно равен бюджету "Зари", в которой ранее работал Вернидуб. В материале отмечается роль Ивана Головатого в управлении клубом, а также указывается на достаточно возрастной состав команды.

Автор текста рассказал и о Солигорске, где стоит памятник Ленину. "Для нас (украинцев — прим.) — удручающее зрелище, для них — привычное", — отметил журналист. Также, со ссылкой на прежнего спортивного директора "Шахтера" Дмитрия Хохлова, автор рассказал о поведении белорусского ОМОНа.