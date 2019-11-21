В Перу обнаружили храм, которому три тысячи лет 21.11.2019, 14:11

Храм построили представители древней культуры, поклоняющиеся воде.

3000-летний храм был найден в ходе раскопок на археологическом объекте Уака Эль-Торо (Huaca El Toro) около современного города Ойотун на северо-западе Перу, в долине реки Зана. По словам археологов, храм построили представители древней культуры, поклоняющиеся воде, пишет «Вокруг света».

Предположительно, храм был построен в середине 2 тысячелетия до н.э. Расположение между реками и наличие вокруг него многочисленных небольших колодцев почитос, которые древние жители Перу использовали для предсказания дождливых периодов, свидетельствуют о важности воды для людей этой эпохи. Воду обожествляли, используя и для урожая, и для религиозных обрядов.

Храм был построен из больших каменных блоков, вырезанных в скалах в 3 километрах от места сооружения.

[Fotogalería📸] Descubren templo megalítico de 3.000 años de antigüedad en Lambayeque. Este templo se utilizó presuntamente para organizar rituales paganos de culto al agua en el antiguo Perú https://t.co/mJqR4VOxhR



Fotos: AFP pic.twitter.com/lG5SkZNz7q — Agencia Andina (@Agencia_Andina) 14 ноября 2019 г.

Помимо камней, от храма осталась лестница длиной 15 метров, алтарь и круглая колонна. Здание было обращено лицевой стороной к горе, и здесь проводились ритуалы сожжения. Отверстия в алтаре были предназначены для сбора дождевой воды.

Считается, что около 250 года до н.э. храм был заброшен, а около 1300 года н.э. вновь стал использоваться представителями более поздней культуры чиму как некрополь — ученые обнаружили 21 гробницу, принадлежащую этой культуре. Помимо останков, там находились предметы из металла, глиняные сосуды и их осколки.