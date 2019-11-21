«Строят дачи и воруют бычков» 1 21.11.2019, 14:29

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Иллюстрационное фото

Как живут крупные и мелкие начальники в провинции?

Нищенские зарплаты по 80 рублей в месяц и безропотное выполнение любых приказов директора. В сельской местности начальники постоянно нарушают установленные их же властью законы. Это косвенно подтверждают материалы проверок КГК, пишут naviny.by.

Зарплата — 80 рублей в месяц. И так два года

Нарушитель. Директор сельхозпредприятия Браславского района Витебской области.

Схема. Руководитель незаконно занижал зарплату своим подчиненным.

Дело обстояло следующим образом. Бухгалтерия предприятия по разведению крупного рогатого скота начисляла зарплату в соответствии с положением об оплате труда и коллективным договором. Но все суммы, которые подлежали выплате, распределял лично директор.

Причем у директора не было никаких оснований для того, чтобы уменьшать зарплату работникам, поскольку они выполняли доведенные им задания и не нарушали трудовую дисциплину. Однако на руки люди получали лишь 80–100 рублей в месяц.

Цифры. В 2017–2018 годах директор не доплатил работникам в общей сложности 80 тысяч рублей.

Часть этих денег, более 10 тысяч рублей, пошла на выплаты «особо приближенным» сотрудникам без всяких на то оснований.

Мой приказ: покупку коров оформить на работников

Нарушитель. Директор сельхозпредприятия Рогачевского района Гомельской области.

Схема. Руководитель давал указания заведующим животноводческими фермами о том, чтобы они продавали крупный рогатый скот фермеру из соседнего района.

Фермер покупал коров у директора по цене гораздо ниже себестоимости, а затем перепродавал их.

При этом документы о продаже скота оформлялись на работников этого предприятия — якобы коров покупали они.

Цифры. С января 2018 года по февраль 2019 года директор продал таким образом 49 коров. Общий размер ущерба, который он нанес своему предприятию, превысил 37 тысяч рублей.

Сегодня будете строить мою дачу. Не опять, а снова!

Нарушитель. Директор госучреждения профессионально-технического образования Витебска.

Схема. По приказу директора сотрудники госучреждения в свое рабочее время трудились на его дачном участке. Делали они это на протяжении 2015–2017 годов. Подчиненные выполняли на даче руководителя строительные, ремонтные и другие виды работ.

Цифра. На оплату «дачного» труда сотрудников директор расходовал деньги из областного бюджета. Всего он оплатил им 246 часов рабочего времени.

Четыре помощника одного вора

Нарушитель. Первый заместитель председателя Ушачского райисполкома Витебской области.

Схема. Чиновник решил украсть бычка с фермы сельхозпредприятия по разведению крупного рогатого скота. Предприятие находилось в «подконтрольном» ему Ушачском районе.

Мужчина сам приобрел препарат для усыпления животного. Кроме того, он разработал план, как вывезти бычка с фермы и доставить его местному фермеру.

Пошел на кражу первый зампред райисполкома не один. Он вовлек в преступление четырех работников сельхозпредприятия.

Водитель перевозил бычка, ветврач — усыпляла животное, заведующая фермой — подбирала бычка и контролировала его доставку, главный зоотехник — помогал водителю грузить и перевозить усыпленное животное.

Цифра. Цена украденного бычка — более одной тысячи рублей.

Бизнес есть, траншея тоже. Но все на бумаге

Нарушитель. Директор коммунального сельскохозяйственного предприятия Гродненского района.

Схема. Руководитель приказал подчиненным работникам оформить акт о приеме-передаче недостроенного хранилища для травянистых кормов, чтобы отчитаться о выполнении задания.

Построить траншею для хранения 2 тысяч тонн травянистых кормов планировалось в 2017–2018 годах. Деньги выделялись в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса на 2016–2020 годы.

Хотя задание не было выполнено, в декабре 2018 года директор распорядился оформить акт о приеме-передаче траншеи.

Документ, согласно которому строительство хранилища якобы было завершено в срок, директор направил в управление сельского хозяйства и продовольствия Слонимского райисполкома.