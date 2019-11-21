Вакарчук рассказал, как появилась идея легендарного концерта «Океана Ельзи» на Евромайдане 21.11.2019, 14:34

Святослав Вакарчук

Фото: УНИАН

Cегодня Украина отмечает День достоинства и свободы.

Украинский музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, как придумали сделать концерт во время Революции Достоинства на Майдане Независимости.

Об этом он рассказал в шестую летие начала Революции в эфире "Сніданку з 1+1". Ведущий спросил у Вакарчука, как так случилось, что группа "Океан Ельзи" очутился на той сцене, сообщает УНИАН.

"10 декабря был первый драматический момент на Майдане, попытка тогдашних силовиков разогнать Майдан. Я помню, что я уже ложился спать и вдруг увидел в новостях, что такое может происходить. Мы просто сели в машину, приехали туда и оказалось, что туда приехали десятки тысяч других людей. Всю ночь мы стояли там на Майдане и собственно отстаивали наше право на достоинство и свободу. И утром совершенно случайно, под рассвет, я встретил нашего бывшего гитариста Пашу Гудимова, с которым мы уже давно не видели, с которым мы вместе создавали группу", - вспомнил он.

По словам политика, они обнялись, хотя у них были не простые отношения. "Мы просто обнялись и поняли, что мы не зря встретились и тогда родилась идея: а давай мы в этом нашем первом составе сделаем концерт. И с дня того, как мы увидели друг друга, это было утро вторника, а в субботу вечером мы уже играли. Юра Хусточка прилетел из Парижа, мы сделали две репетиции, хотя мы не играли вместе на тот момент уже 8 лет. Это был очень важный момент, концерт мы тогда назвали "Важные вещи объединяют", - добавил Вакарчук.

Украина сегодня отмечает День достоинства и свободы. После отказа властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Последующая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Больше всего людей погибло в феврале 2014 года во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов - более 100 человек, сотни были ранены. Акции протеста продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция достоинства.