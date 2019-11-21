Журналистка: Предвкушаю день, когда любительница борща попытается просочиться через границу 1 21.11.2019, 14:41

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Cколько веревочке ни виться, все равно конец будет.

В тренде - Боливия. Экзотическая горная страна подкинула блеклым белорусам офигенный сюжет, пишет журналистка Ирина Рабецкая для «БелГазеты».

Главу страны Эво Моралеса поймали на мошенничестве в ходе выборов, народ возмутился и вышел на улицы, президент подал в отставку и покинул страну. Странновато такое читать, согласны?

Кстати, вы в курсе, что в Боливии национальное кушанье - запеченные морские свинки? Тамошнее население их давным-давно на всякий случай одомашнило для употребления в пищу. А еще они вяжут одежду из шерсти лам-альпак с цветастым национальным орнаментом и всё это реально носят. Индейцы из разноязыких племен, в вязаных шапочках и традиционных забавных шляпах, живущие на краю мира - аккурат у самого неба, в Андах, где вода закипает уже при 800С, перекусывающие морскими свинками, пасущие лам, жующие листья коки и ценящие свою аутентичность, взяли и дружно выразили свое «фе» президенту, который вознамерился незаконно залезть на их шеи на четвертый срок.

Представляете? Посчитали мошенничеством то, что он собирается сделать! Оскорбились, что он их обманул! И вышли протестовать - целыми городами и деревнями. ДЕРЕВНЯМИ!!! А боливийский «ОМОН» и армия - тоже местный разноязыкий индейский народ - взял и перешел на сторону правды, наотрез отказавшись подавлять протесты сограждан.

Завидно? Но что же самый главный индеец? Выкатил автозаки и водометы? Позвал на помощь соседей? Нет. Просто ушел. Улетел в Мексику, которая вошла в положение и согласилась принять. Не стал цепляться за власть зубами, не начал просить помощи в обмен на залежи лития и прочего редкоземелья. Не посмел совращать своих силовиков суперпенсиями и индульгенцией на всё. Не догадался, что ли? Затупил? Ну да, ведь не историк же, даже ж среднюю школу на закончил... Или у них там в высокогорье кислородное голодание? Йододефицит? Телевидение, что ли, не провели?

А может, просто стало стыдно? Вдруг не потерял понятие о совести и чести? Ведь знал, что явно засиделся, закостенел, не смог притворяться даже перед самим собой, поэтому так легко и слился? Не стал обострять ситуацию до кровопролития? Пожалел свой непосредственный и искренний народ? Не решился забронзоветь окончательно? Согласился дать шанс другим? Переборол постыдную жажду власти и все же решился уйти?

Может, я где-то наивна, но для меня пока в целом это выглядит именно так. Народ и страна имеют право выбора - всего и вся. Жизнь слишком коротка, чтобы тупо катиться по одной и той же кривой колее и не попробовать сделать хоть маленький шажок навстречу более счастливому будущему. Так что вива, Моралес! В вашей стране все еще может быть супер, и респект вам хотя бы за то, что не отбили, в буквальном смысле слова, у соотечественников желания перемен.

...Вот мы живем в так называемом сердце Европы, чтим права морских свинок, считаем себя местами прям суперпросвещенной ИТ-нацией - мол, не чета каким-то индейцам аймара. Но вполне комфортно сосуществуем с тупейшим мракобесием уже долгие-долгие годы. Каким-то образом ухитряемся забывать о данных нам с рождения правах - в том числе и о праве на законную смену не устраивающей нас власти на всех ее уровнях. Знать не хотим, что государство и все его, прости господи, органы, - это ж все изначально задумано для нас, для нашей счастливой жизни, между прочим. Закрываем глаза на наглое манипулирование законом, бесконечное перекраивание Конституции и Избирательного кодекса. Смиряемся с непрозрачностью выборов и невозможностью контролировать их результаты - эту тему давно, как велено сверху, «закрыл» несменяемый ЦИК, которому всё - божья роса. Который осмеливается заявлять, что прозрачные урны для голосования - это «немодно», а мы уже даже не смеемся над этим наглым искажением сути честного выборного процесса.

Мы уже долгие годы делаем вид, что все это - мелочи, которые не оказывают влияние на наши «базовые» ценности - ну там семью или жалкую карьеру в госорганах. Многие и на выборы уже не ходят - мол, все равно ничего не изменится...

Тем временем жизнь потихоньку проходит мимо - если не вступил в БРСМ, не прогнулся и не стал мокрицей, или вовремя не уехал самореализовываться в цивилизованный мир, тебе здесь особо ничего и не светит... Вроде бы можно открыть свой бизнес - но маленькое предприятие не конкурент привластным корпорациям. Теоретически можно честно «дослужиться» до какой-то хорошей должности - но на практике назначения происходят совсем по другому принципу. А главное - здесь уже все это знают, ай, это ж, мол, в порядке вещей, не паримся...

Вопрос к философам: почему так?! Почему мы такие? Нет, я ни в коем случае никого ни к чему не призываю. Просто интересуюсь, сугубо в рамках закона. Вот есть у меня, извините, вопросы. Возможно, риторические. Почему нас всех устраивает это смердящее болото, эта всеобщая безынициативность и безразличие к будущему страны? Почему нам наплевать на собственное достоинство? Почему мы не народ? В каком яйце и на каком дубе наша национальная, да и просто человеческая, гордость, раз мы так редко ею пользуемся? Или такая гибкая позиция - и есть наивысшая точка эволюции «тутэйшага» человека?

Это ведь позорище, граждане белорусы! Вы не согласны? Ау!

P.S. Впрочем, надо верить в лучшее - жизнь иногда преподносит еще те сюрпризы. Затянувшиеся трагедии порой превращаются даже не в фарс, а в ржачный анекдот. Предвкушаю тот день, когда некая любительница борща, нацепив, подобно боливийской главе ЦИК, мужской прикид, попытается неузнанной просочиться через границу. Вот будет смеху! И, простите, нисколько не посочувствую, если дорогу преградят по-настоящему компетентные органы, способные досконально и честно во всем разобраться. Как говорят? Сам кашу пересолил, сам и расхлебывай. Правда, как ни прячь, наружу выйдет. И сколько веревочке ни виться, все равно конец будет. Это не я. Это из народного опыта. Индейцев аймара.