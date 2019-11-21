Фильм Studio Х97: Реактор БелАЭС может отказать в любую секунду 21.11.2019, 14:53

Кадр из фильма «Островец смерти»

Это очень похоже на события Чернобыле, где реактор тоже доводился до ума в ходе рабочих испытаний.

Фильм-расследование Studio Х97 «Островец смерти» открывает неизвестные факты о БелАЭС. Так, благодаря фильму стало известно, насколько ненадежен водо-водяной реактор, который установили в Островце и тестируют на ходу, как некогда было на Чернобыльской АЭС.

Водо-водяной реактор ВВЭР-1200, который установили в Островце, сейчас по сути только проходит испытания. Как любой новый до конца не отработанный механизм он может отказать в любую секунду. Первый такой реактор в России запустили всего лишь три года назад на Нововоронежской атомной станции. Сразу после пуска на полную мощность станция вышла из строя: у нее полностью сгорел генератор.

Только за последние 8 лет в России на водо-водяных реакторах было официально зарегистрировано 15 серьезных аварий! Пожары, отказ оборудования, выход из строя турбогенераторов и многое другое. К счастью автоматика пока успевает отключать реакторы во время внештатных ситуаций. А если не успеет?

Это очень похоже на то, что происходило в Чернобыле, ведь и тот реактор тоже доводился до ума в ходе рабочих испытаний.

Удивительное дело: Калининградскую станцию с точно таким же как в Беларуси реактором Россия почему-то пока прекратила строить. Финляндия сначала вроде договорилась с «Росатомом» о постройке атомной станции, но уже несколько лет российские атомщики не могут пройти строгие финские барьеры контроля безопасности: строительство заморожено. И только Беларусь лихо бросается в жерло опасного эксперимента с непроверенным реактором.