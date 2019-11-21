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Правда о «выборах»
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Украинский моряк сообщил о краже россиянами личных вещей

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  • 21.11.2019, 15:39
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Украинский моряк сообщил о краже россиянами личных вещей
Андрей Эйдер

Вещи были украдены с захваченных РФ украинских кораблей.

Член экипажа малого бронированного артиллерийского украинского катера «Бердянск» Андрей Эйдер, комментируя кражу россиянами имущества с судов, сообщил о пропаже своих личных вещей.

Об этом он написал у себя в Facebook, пишет «Новое время».

«Вот у меня вопрос, ладно, плиту для еды (она инвертированная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у труханы? Вот чего я не пойму никогда», — отметил украинский моряк.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне угробили захваченные украинские корабли.


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