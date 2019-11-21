В России Навальный и ФБК подают иск к Владимиру Путину 4 21.11.2019, 16:32

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Алексей Навальный

Фото: AP

Они требуют признать незаконными бездейстие главы Кремля.

Российский оппозиционер Алексей Навальный и сотрудники созданного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подают в суд на президента России Владимира Путина из-за дела об отмывании денег. Они требуют признать незаконным бездействие главы государства, который, по их мнению, никак не реагирует нарушение конституционных прав сотрудников ФБК, сообщает "Радио Свобода".

Навальный и его сторонники считают Путина организатором уголовного дела против фонда из-за масштабов преследований, которым подверглись сотрудники этой организации. Утверждается, что президент поручил следственным органам возбудить дело из мести за антикоррупционные расследования ФБК и "в целях насильственного удержания власти".

Заявителями по иску выступили 14 человек, включая Алексея Навального, Георгия Албурова, Вячеслава Гимади, Киру Ярмыш и Александра Помазуева. Они заявили о готовности доказать свою позицию в независимом суде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Кремля нет никакой позиции по иску ФБК. "Мы не знаем решения суда на этот счет. Документы поданы, суд будет рассматривать", – цитирует главу кремлевской пресс-службы "Интерфакс". Но вопрос о возможности присутствия Путина на суде Песков ответил, что это решат юристы, если иск будет принят к рассмотрению.

Согласно базам данных судов, в этом году к Путину было подано 28 исков. В них было либо отказано, либо судьи возвращали их заявителям. Если истцы пытались это обжаловать, Мосгорсуд оставлял решение первой инстанции без изменений, пишут "Открытые медиа".

В сентябре и октябре полиция провела массовые обыски в штабах Навального в регионах по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. По версии следствия, сотрудники ФБК незаконно получили 75 миллионов рублей, после чего якобы перевели эти деньги на счета фонда. Подозреваемых по делу пока нет.