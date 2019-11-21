Не просто бунт 4 21.11.2019, 16:56

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Фото: Getty Images

Российская блогосфера отреагировала на протесты в Иране.

Протесты в Иране не стихают, хотя информации о них поступает очень мало: в стране отключен интернет. Известно о многочисленных жертвах среди протестующих. Для подавления режим применяет огнестрельное оружие. Есть сообщения, что в ряде случаев полиция и даже отдельные офицеры КСИР переходили на сторону народа. В это же время иранские власти, как это обычно принято у них, винят "иностранное вмешательство". Сайт kasparov.ru собрал реакцию российской блогосферы на это событиею

Телеграм-канал "Протесты в мире":

"Президент Рухани: протестующие — маленькая антипатриотическая группа, выступающая против национальных интересов Ирана.

Говорит, что протесты они пресекли и уже все спокойно.

Только вот что-то не сходится. Из-за "маленькой группы" отключили интернет на 5 дней, а сами власти в СМИ сообщают: для подавления протестов используются военные подразделения и огнестрельное оружие. Интернет так и не включили. Значит, протесты продолжаются.

По приблизительным данным, уже погибло около десяти полицейских и сотрудников "Басидж" (милицейское формирование в составе Корпуса Стражей Исламской революции, КСИР) и порядка 200 протестующих.

Amnesty International располагает поименным списком из 106 погибших. Не менее тысячи человек арестовано, сожжено более 100 отделений банков, разграблены сотни магазинов и бензоколонок.

По данным МВФ, ВВП Ирана в этом году снизится на 9,5%, и это худший показатель с 1984 г. Инфляция за год превысит 35%.

Девять крупных семинарий и некоторые другие религиозные объекты были разрушены и сожжены во время протестов в Иране".

Валентин Тарасенко:

"12 миллионов протестующих

в 107 городах

Иран

15% населения".

Телеграм-канал "Запретное мнение":

"Без интернета. "Развитие событий в Иране всё больше напоминает сирийский сценарий".

Иранская революция, несмотря на прогнозы отечественных "экспЭртов", набирает обороты: волнениями охвачена буквально вся страна — от Тегерана до провинциальных деревень.

Правящий режим, впрочем, тоже не сдаётся, продолжая жёстко подавлять собственный народ: по разным данным, в ходе столкновений уже убито от 150 до 300 иранцев.

Сообщается, что в разных частях страны работают снайперы без опознавательных знаков, которые ликвидируют наиболее активных протестующих, ведя огонь на поражение с крыш домов и из вертолётов.

В Иране по-прежнему отключён интернет, причём Высший совет нацбезопасности страны не исключает сценарий, при котором гражданам придётся обходиться без интернета как минимум до конца недели.

За минувшие дни в стране были сожжены более 100 банков и 57 магазинов.

Власти также объявили об убийстве начальника полиции провинции Керманшах, где протесты приобрели особенно ожесточённый характер.

Тем временем духовный лидер страны аятолла Хаменеи (против которого в том числе и протестует гражданское общество) поприветствовал "эффективное противостояние Ирана вражеским заговорам, направленными на разжигание беспорядков в стране, и призвал сотрудников правопорядка действовать ещё жёстче".

В целом развитие событий в Иране всё больше напоминает сирийский сценарий. В некоторых регионах страны и вовсе — один в один".

Егор Седов:

"Сейчас очень много сравнений иранских протестов с тем, что происходит (происходило) в других странах.

Что хотелось бы сказать?

1) Реальной информации очень мало. Это или эмигрантские каналы, или какие-то сообщения, прорвавшиеся из полной (!) интернет-блокады. Соответственно, они важны, но анализировать их надо осторожно.

2) Сравнения с Сирией. Тут есть важное обстоятельство: сирийский режим, как плохо к нему ни относись, имеет один плюс — он относительно светский. Иранский — ровно наоборот. Т.е. у протестующих есть вот такой мощный козырь — они светские.

3) Сравнения с СССР. Ну, вот представим хрущевский СССР, но при этом — с десятками Новочеркассков одновременно. СССР от такого неминуемо рухнул бы. Иранский режим — держится. Держится он на системе подавления (в основном, КСИР — "Басидж", но есть и иные подразделения). В систему вербуют ребяток из провинции — люмпенов туда вербуют. Гопников, сорри за клоачный. И ресурсы гопников там есть. Пока что.

4) Могилу они себе, как всегда, вырыли сами. Судьба этих режимов такова. После ирано-иракской войны стало ясно, что надо развивать ВПК, а на одном воинском духе можно только дух героически испустить. А ВПК — это в любом случае урбанизация. Общество интересов, которое и хоронит идеологические диктатуры.

5) Будут ли протесты подавлены сейчас? Возможно, что так. Но заметим, что каждый раз волна протестов все мощнее и мощнее.

6) Ну, и фактор "осла, груженого золотом" никто не отменял. Есть ли в КСИР офицеры, которым хочется очень-очень быстро получить генеральские погоны — а к ним и генеральские богатства, причем, легализованные в цивилизованном мире? Мы этого не знаем. И не узнаем до "часа Х".

Но в этом случае, скорее всего, речь пойдет о военной хунте, а не о демократизации. А уж какой эта хунта может стать, какова будет ее политика и идеология, надолго ли она задержится — совершенно неясно".

Телеграм-канал "Гроза":

"А тем временем в Иране бунт. Стабильность под угрозой, четыре дня СМИ молчат о массовых протестах, страна погружена в хаос и горит синим пламенем.

А что произошло? Да ничего: просто после 30 лет правления самых крепких, "духовно верных", сильных Национальных Лидеров, бесконечных прорывов, "хлопков" и борьбы с импортными продуктами, страна провалилась в ***".

Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти":

"Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан сообщил о намерении обсудить в ходе визита в Москву вопрос о предоставлении Тегерану кредита в размере $5 млрд, сообщают иранские СМИ.

Ранее иранское посольство в РФ сообщило, что министр посетит в четверг Москву, где у него запланирована встреча с главой Минэнерго РФ Александром Новаком. Иранское агентство Тасним отмечает, что РФ согласилась выделить Иран кредит на сумму в $5 млрд на совместные инфраструктурные проекты осенью 2015 года".

Кирилл Рогов:

"Ау, товарищи российские СМИ, а что Иран? Вы не хотите нам ничего об этом сообщить?

В Иране уже 4 дня продолжаются протесты, возможно, крупнейшие за последние 40 лет жизни этой страны. Интернет отключен, иностранные корреспонденты отсутствуют, поэтому картина происходящего мало кому ясна. По некоторым данным, возможно, число убитых исчисляется какими-то существенными цифрами, чуть ли не сотнями. По некоторым данным, протесты, триггером которых стало двукратное повышение цен на бензин, приняли антиисламский характер.

А мы тут как в танке сидим. Хотя весь этот набор реалий, в сущности, имеет к нам непосредственное отношение".

Телеграм-канал "Медиазона":

"Так уж вышло, что самая модная тема этого года — повышать цены на транспорт и расхлебывать последствия. Так вышло в Чили, так не вышло в Петербурге, так произошло в Иране. Но только в Иране власти среагировали на протесты с такой решимостью: помимо разгона протестующих и стрельбы из огнестрельного оружия иранцы выключили интернет.

Как выяснилось, сделать это можно довольно быстро, в пределах суток, настойчивыми приказами и угрозами. Теперь из Ирана твитят только аятолла Хаменеи да отдельные айтишники, сумевшие отыскать работающий прокси в куче перекрытых. Ой, да твиттер-то вообще как бы в Иране заблокирован, так что какая разница.

Параллельно иранские иммигранты в США продвигают способ доставки интернет-открыток, зашитых в сигнал спутникового телевидения, и этот способ даже работает — правда, только в одном направлении. Такой вот сувенирный интернет получился..."

Мехмет Талзак:

"В Ширазе армейские формирования режима не пришли на помощь силам КСИР и отказываются противостоять протестующим.

Шираз, юго-центральная часть #Иран:

— Власти запустили воздушные патрули

— Сообщения указывают на то, что протестующие контролируют большинство районов

— Банки и полицейские участки были подожжены

Многие административные здания находятся под контролем народа.

В Ширазе офицер КСИР застрелил двух старших командиров, приказавших подразделениям КСИР открыть огонь по протестующим!!!

Михаил Шрайбман:

"Это в принципе части одного и того же движения — восстания народов Ближнего Востока (Ливана, Ирака и самого Ирана) против верхушки иранской империи и ополчений, охраняющих ее интересы".