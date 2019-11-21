Глобальное потепление принесло пользу археологам 21.11.2019, 17:08

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Фото: Peter Bittner / Vice.com

В Монголии из прежде никогда не тающих льдов начали буквально вываливаться драгоценные артефакты.

По мере того, как льды и снега Монголии тают, они обнажают землю, на которой лежат предметы из разных периодов монгольской истории. Ведущий автор исследования, посвященного находкам, археолог Уильям Тейлор говорит, что, несмотря на то, что таяние льда позволило найти много важных артефактов, потепление может уничтожить многие из них прежде, чем эти артефакты будут найдены, пишет «Популярная механика».

Перепады температур приводят к необратимой деградации археологических материалов: «Подавляющее большинство артефактов, которые мы обнаружили, были на грани распада. Это печально — мы, вероятно, уже потеряли много важных артефактов из истории Монголии», — говорит Тейлор.

В прошлом году на одном из ледников Тейлор и его коллеги обнаружили оттаявшие деревянные артефакты. Одним из предметов оказалась удочка, сделанная из ивы. Но радиоуглеродное датирование этих образцов показало, что они, вероятно, были созданы в современную эпоху, около 1960-х или 1970-х годов.

Ученые организовали в этом году еще одну экспедицию для исследования ледников Западной Монголии. Места, где могут оказаться ценные древние артефакты, им подсказали местные жители. Так Бекболат Бугибай, директор туристической компании, показал им найденную стрелу времен правления Чингисхана и указал место, где он ее обнаружил — на склоне горы высотой 4000 метров. Там учеными была найдена еще одна стрела, сделанная из бронзы, а ее возраст составил около 3000 лет.

В ходе экспедиции также были обнаружены веревка из конского волоса, множество скелетов животных, на которых, вероятно, охотились люди, и деревянные артефакты, которые могут быть копьями, изготовленными еще до наступления Бронзового века.