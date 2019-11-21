Как американец обвинял арабских партнеров Лукашенко 21.11.2019, 17:13

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Фото: БелТА

О потенциальных проектах Emaar Properties в Беларуси говорят за закрытыми дверями.

Лукашенко провел встречу с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом Али Аль-Аббаром, пишет «Салiдарнасць».

— Мы готовы с Эмиратами сотрудничать не только в сфере интересов вашей компании, но и гораздо шире: в сфере промышленности и сельского хозяйства. Для нас это важнейшие направления, кроме строительства. Поэтому мы можем обсудить сейчас те проекты, которые находятся в проработке. Но, откровенно вам скажу, что меня больше интересуют проекты именно в реальном секторе экономики, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Какие именно проекты намерена реализовывать Emaar Properties в Беларуси, уже обсуждалось за закрытыми дверями, отмечается в сообщении пресс-службы.

Журналисты же напомнают об одном эпизоде в истории арабской компании, произошедшем в 2010 году.

Девять лет назад гражданин США Лайонел Ломбард, работавший консультантом по связям с общественностью, обвинил компанию Emaar Properties в расовой дискриминации, преследовании, незаконном заключении и пытках. В поданном в суд заявлении сообщалось о том, что американец подвергся преследованию после его сообщений о фактах расовой дискриминации в отношении строителей африканского происхождения, нанятых Emaar Properties на один из объектов компании.

Лайонел Ломбард сообщал о том, что в тюрьме его подвергали избиениям и пыткам, отправляли в карцер на несколько недель, отказывали в надлежащем питании и медобслуживании.

Арабская компания отклонила иск на $61 миллион, назвав претензии американца необоснованными. Дубайская полиция заявила, что обвинения Ломбарда не соответствуют действительности.