Виталий Дьяков: Белорусы машину с российским номерами не пропустят — наоборот, поднажмут 21.11.2019, 17:24

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Виталий Дьяков

Фото: ФК «Динамо» Минск

Российский футболист рассказал о своем периоде карьеры в Беларуси.

- Уютно вам было в Минске?

- По сравнению с Москвой — контраст гигантский. Вроде русские и белорусы — братья навек, говорим на одном языке, но разница в менталитете громадная. Совершенно другой народ.

- Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун, который вырос в Минске, а сейчас обосновался в Москве, уверял меня, что белорусы ближе к Европе, чем россияне.

- Н-да? Не почувствовал. Белорусы — закрытые, обозленные. Или только мне такие попадались? Например, едешь на машине с российскими номерами, пытаешься перестроиться — не пропустят. Наоборот, сразу поднажмут. Снять квартиру — морока страшная.

- Почему?

- Ты должен сам пройти несколько инстанций, все официально оформить, зарегистрироваться. Дальше начинают названивать из милиции, выяснять — живешь там или нет, есть ли еще квартиранты, не завел ли собаку. Приходят, проверяют, расспрашивают соседей.

- Что, с собачкой нельзя?

Можно. Но ее тоже надо зарегистрировать и заплатить налог. В зависимости от породы... В общем, тотальный контроль. После России и Турции очень непривычно, — цитирует "СЭ" бывшего игрока минского "Динамо" Виталия Дьякова.