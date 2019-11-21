Виталий Дьяков: Белорусы машину с российским номерами не пропустят — наоборот, поднажмут
- 21.11.2019, 17:24
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Российский футболист рассказал о своем периоде карьеры в Беларуси.
- Уютно вам было в Минске?
- По сравнению с Москвой — контраст гигантский. Вроде русские и белорусы — братья навек, говорим на одном языке, но разница в менталитете громадная. Совершенно другой народ.
- Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун, который вырос в Минске, а сейчас обосновался в Москве, уверял меня, что белорусы ближе к Европе, чем россияне.
- Н-да? Не почувствовал. Белорусы — закрытые, обозленные. Или только мне такие попадались? Например, едешь на машине с российскими номерами, пытаешься перестроиться — не пропустят. Наоборот, сразу поднажмут. Снять квартиру — морока страшная.
- Почему?
- Ты должен сам пройти несколько инстанций, все официально оформить, зарегистрироваться. Дальше начинают названивать из милиции, выяснять — живешь там или нет, есть ли еще квартиранты, не завел ли собаку. Приходят, проверяют, расспрашивают соседей.
- Что, с собачкой нельзя?
Можно. Но ее тоже надо зарегистрировать и заплатить налог. В зависимости от породы... В общем, тотальный контроль. После России и Турции очень непривычно, — цитирует "СЭ" бывшего игрока минского "Динамо" Виталия Дьякова.