«Цап-царап» как инвестиционная стратегия 2 Александр Гольц

21.11.2019, 17:29

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Александр Гольц

Велком Раша, уважаемые господа.

Сообщают, что на приеме, посвященном ежегодному инвестиционному форуму «Россия зовет!», его организаторы, руководители Внешторгбанка, оделись героями саги про Гарри Поттера и разыгрывали скетчи на тему книжек Роулинг.

Подозреваю, что после того, как следователи, прокуроры и оперативники спецслужб стали важнейшими игроками на инвестиционном рынке России (вспомним хоть про находящегося под домашним арестом Майкла Калви и надолго посаженного министра экономического развития Алексея Улюкаева), происходящее на форуме вызывает совсем иные ассоциации.

Например, пьянку в каком-нибудь салуне на Диком Западе, которую владелец самого большого казино устроил для самых отвязных профессиональных игроков. Все всем понятно. О честной игре речи давно не идет. Здравомыслящим и законопослушным на этом рынке давно нет места. Остались только отчаянные любители риска, готовые спустить все, а в случае выигрыша немедленно дать деру. Отпуская сальные шуточки о хороших девчонках из Центробанка, эти настоящие «профи» обсуждают совершенно конкретные вопросы. Сколько даем в этом году шерифу? Если удалось взять крупный куш, хозяин имеет право стрелять, не отходя от рулетки, или все-таки должен дать шанс уйти через крышу? Ну, и вообще, надо набраться смелости и прямо спросить хозяина, долго ли еще будет действовать запрет ставить на красное?

При этом ни в коем случае нельзя разозлить главного начальника. И участники льстят Путину, яростно соревнуясь друг с другом. Вот задающий вопрос обращается к президенту ВТБ Андрею Костину, называя его хозяином форума. Тот мгновенно реагирует: «Тут настоящий хозяин пришел. Правда, Владимир Владимирович? Поэтому я у него помощником буду?» И Путин милостиво соглашается.

Формально же дискуссия идет о высоких экономических материях, роли климатических вопросов в российской экономике, оптимальных размерах учетной ставки и прочем. Особенность в том, что все ответы известны, но говорить о них вслух не хочется. Вот сошлись в споре председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и с двумя министрами – Максимом Орешкиным и Антоном Силуановым. Кудрин упрекает правительство в том, что оно оказалось неспособно истратить целый триллион рублей из бюджета. Что, по Кудрину, тормозит спрос и, конечном счете, препятствует вожделенному росту ВВП. Министры отвечают: не проблема, просто мы стали еще ответственнее относиться к расходованию госсредств. При этом все участники спора прекрасно знают – сколько денег ни отпускай, все будет разворовано (космодром Восточный является просто модельной площадкой). Стало быть, лучше пусть денежки в закромах побудут.

Ну не на людишек же тратиться, в самом деле. Вот главный начальник глубокомысленно рассуждает, что в результате замечательного экономического состояния подведомственной страны выявилась сложная проблема: «Сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте». Если при реальном росте зарплат не растут доходы, это означает – правительство самым примитивным образом экономит на социальных выплатах, прежде всего на пенсиях. При этом при любой попытке завести хоть сколько-нибудь конкретный разговор, президент тут же указывал границу, которую переходить не следует. Например, не следует вести разговор шел об эффективности государственного управления. Вот видный инвестор Александр Бранис, набравшись смелости, просит Путина прокомментировать следующее: после того, как «Башнефть» перешла к «Роснефти» (именно это сделка стала поводом к посадке Алексея Улюкаева), «добыча «Башнефти» упала на 13 процентов … условия расчетов ухудшились, они в два раза хуже, чем среднеотраслевые, выплаты акционерам уменьшились – было 50 процентов от чистой прибыли, теперь 27». И получает исчерпывающий ответ Владимира Путина: «У нас много компаний, я не могу погрузиться в каждую из них, и нет такой цели».

Кроме подобных ответов, глава государства, которое вроде бы желает привлечь иностранных инвесторов, устроил очередную экскурсию в специфический мир своих представлений о мироустройстве и роли России на международной арене. Например, относительно западных санкций вновь заявлено, что они нашей стране только на пользу. Ведь в результате «сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета». Что до урегулирования «украинского кризиса», то Путин в очередной раз подчеркнул, что сторонами конфликта являются украинское государство, с одной стороны, и «Донецкая и Луганская народные республики» – с другой. При этом российский президент с поразительной уверенностью предсказал «зеркальный ответ» этих сугубо независимых образований, в случае если Киев рискнет отправить в зону разведения сторон полицию и Национальную гвардию…

У российского президента вполне экзотический взгляд на то, как лидеры ведущих европейских стран относятся к вопросу об угрозе со стороны России. Оказывается, они в нее совершенно не верят. И, очевидно, только, чтобы угодить злокозненным американцам, увеличивают свои военные бюджеты (чего не делали с момента падения Берлинской стены), развертывают войска в Балтии, Польше, Черноморском регионе, проводят маневры, сопоставимые по масштабам с теми, что проходили в годы первой холодной войны. А в угрозу нет, в угрозу не верят.

Наконец, Путин, как хозяин этого казино, сформулировал подлинную инвестиционную стратегию России: «Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них – цап-царап». Россия зовет, одним словом. Велком Раша, уважаемые господа. И не говорите, что вас не предупреждали…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»