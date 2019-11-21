закрыть
21 ноября 2019, четверг, 18:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Белорусы продолжают требовать сделать 31 декабря выходным днем

5
  • 21.11.2019, 17:38
  • 1,101
Белорусы продолжают требовать сделать 31 декабря выходным днем

Инициативу уже поддержали 15 тысяч человек.

Петицию, призывающую сделать 31 декабря в Беларуси выходным днем, уже подписали более 15 тысяч белорусов. Сбор подписей на сайте petitions.by начался в конце октября. В этом году четверг, 31 декабря, является обычным рабочим днем, а 1-2 января — выходные. В предыдущий раз 31 декабря было рабочим днем в Беларуси в 2015 году, сообщает "Еврорадио".

Премьер-министр Сергей Румас пообещал изучить петицию, а глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова сказала, что "как решат люди, так и будет, как решит правительство".

Сбор подписей под петицией закончится через 5 дней. Ее адресатами являются Минтруда и Совет министров. При этом график праздничных дней в нашей стране определяется указом руководителя государства.


популярное за неделю

Мнение

Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе Алексей Гончаренко
Лукашенко как статистическая погрешность
Лукашенко как статистическая погрешность Ирина Халип
Чем завершится нормандский саммит?
Чем завершится нормандский саммит? Виталий Портников
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси