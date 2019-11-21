В Украине мэру Львова вручили сообщение о подозрении в злоупотреблении властью 4 21.11.2019, 17:45

Андрей Садовый

Андрей Садовой заявил, что его адвокаты готовятся к защите.

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры 21 ноября вручили сообщение о подозрении мэру Львова Андрею Садовому. Об этом Садовый заявил в видеообращении в Facebook, пишет "Гордон".

"Только что прокуроры [главы САП Назара] Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом конкурсе привлек инвестора – компанию СТР. Мы получили от этой компании 54 млн грн за землю… На этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015–2016 годов и дальше – блокирование со всех сторон. На уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры... Компания СТР намерена создать во Львове 3 тыс. рабочих мест... С 2016 года прокуроры ездят, исследуют... Земля стоит", – заявил Садовый.

Он подчеркнул, что его адвокаты готовятся к защите.

Источники "Українських новин" в правоохранительных органах сообщили, что Садового подозревают по ч. 2 ст 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Собеседник "Украинской правды" рассказал, что землю Садовый продал во Львовской области, в то время как парк должен был быть в пределах города. "У правоохранителей есть вывод Госаудитслужбы, заключение эксперта, показания свидетелей, которые даже уволились с работы, чтобы не подписывать незаконные решения", – отметил источник.

Садовый – мэр Львова с 2006 года, лидер партии "Самопоміч".