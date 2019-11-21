Марко Симич: БАТЭ — лучший период в моей футбольной жизни 21.11.2019, 17:55

Марко Симич

Защитник сборной Черногории назвал борисовский этап лучшим в карьере.

– В составе сборной Беларуси ты увидел много знакомых по БАТЭ.

– О да! Дениска Поляков, Паша Нехайчик, Максим Скавыш, Саша Гутор... И, конечно, Станиславович – Вискушенко, администратор команды. Рад их увидеть снова – со всеми успел немножко поговорить.

– Что чаще вспоминается об этапе в борисовском клубе?

– Я помню все! БАТЭ – лучший период в моей футбольной жизни. Если честно, хотел бы даже закончить там карьеру. Жизнь такая: кто знает, а вдруг получится? – сказал Марко Симич в интервью «Прессболу».

Напомним, 32-летний защитник выступал за БАТЭ с 2011 по 2013 год. В настоящее время выступает за «Пахтакор».