Опрос: Главные цели Евромайдана в Украине достигнуты 21.11.2019, 18:38

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы.

Эксперты считают, что главные цели Евромайдана, среди которых изменение политических элит и внешнеполитического вектора Украины, были достигнуты. Такие данные приведены в экспертном опросе, проведенном Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива, результаты которого были представлены в четверг, 21 ноября, сообщает Укринформ.

"Основные цели Майдана были достигнуты - это, прежде всего, смена власти (свержение режима Виктора Януковича и обновления политических элит), а также изменение внешнеполитического вектора (европейская и евроатлантическая интеграция), включая подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (50 и 46 экспертов из 80-ти соответственно - ред.) ", - говорится в опросе.

В то же время эксперты считают, что полностью или частично были достигнуты и другие цели Майдана, в частности старт необходимых реформ и усиление роли гражданского общества.

Также, по данным опроса, постоянной остается мнение экспертов в течение шести лет о том, что Майдан целом победил. При этом об абсолютной победе Майдана говорят лишь 17 опрошенных из 80, а большинство (47 экспертов) ответили "скорее, да".

Кроме того, в Фонде Демократические инициативы отмечают, что опрошенные эксперты преимущественно характеризует Евромайдан как Революцию достоинства: выступление общества за демократизацию и европейский выбор. Параллельно события Майдана также имели характер протеста прежде всего против установления авторитарного режима и восстания против действующей власти и коррумпированной системы. Высказывались также мнения, что события Евромайдана были борьбой за независимость и становление политической нации в Украине.

Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива 7-19 ноября 2019 провел опрос экспертов, посвященный оценке событий Евромайдана, последствий и уроков на будущее. В опросе принимали участие 80 экспертов.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. В этот день начались такие исторические события, как Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.