На Земле зафиксировали сильнейший в истории сигнал из космоса 8 21.11.2019, 19:01

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Фото: spacetelescope.org

Hubble нашел эпицентр самого мощного космического взрыва.

Международная группа ученых зафиксировала в космосе самый мощный в истории наблюдений гамма-всплеск. Об этом 20 ноября сообщает gordonua.com со ссылкой на издание EurekAlert.

Вспышку, зафиксированную 14 января 2019 года, назвали GRB 190114C. Ее заметили с помощью наземных приборов для фиксирования черенковского излучения, появляющегося во время взаимодействия высокоэнергетических гамма-лучей с атмосферой Земли. Обычно Земля поглощает гамма-лучи, но в этот раз их зафиксировали сразу две научные группы.

Яркость всплеска в гамма-диапазоне в 100 млрд раз больше яркости испущенного им видимого света. Энергия фотонов GRB 190114C показала результат от 0,2 до 1 тераэлектронвольт.

Как сообщается на сайте телескопа Hubble, энергия гамма-всплеска в 1 трлн раз превысила энергию видимого света. Подсчитано даже, что всего за несколько секунд было излучено больше энергии, чем Солнце способно выработать за 10 млрд лет.

Впервые гамма-всплеск был зафиксирован в 1967 году американским спутником Vela-4A. Механизм, в результате которого за столь короткое время в малом объеме выделяется столько энергии, до сих пор не выяснен. Предполагается, что подобные всплески возникают во время взрывов гигантских звезд и на первых стадиях их превращения в черные дыры.

Обнаружить источник излучения при помощи наземных телескопов не удалось. И тогда к исследованию подключилась миссия космического телескопа Hubble. Полученные с его помощью данные позволили установить, что источник находился на расстоянии 5 млрд световых лет от Земли.

Данные телескопа Hubble показали, что гамма-всплеск GRB 190114C произошел в центральной "ядерной" части массивной галактики, которая характеризуется очень плотной средой. Она гораздо более плотная, чем те среды, в которых обычно фиксируются гамма-всплески. Ученые предполагают, что, вероятно, именно плотность окружающей среды имеет решающее значение для мощности излучаемой энергии.