Навальный рассказал о космических богатствах Рогозина 4 21.11.2019, 19:04

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Дмитрий Рогозин

Российский оппозиционер опубликовал расследование о недвижимости главы Роскосмоса.

Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, опубликовал расследование о недвижимости главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Навальный, который представил расследование у себя на сайте и на канале в ютьюбе, упомянул недавние высказывания президента России Владимира Путина о хищениях на космодроме Восточный и заявил, что за год с небольшим, которые Рогозин возглавляет Роскосмос, его имущество существенно увеличилось.

В декларации Рогозина, в частности, появился дачный дом на участке в 25 соток. Как утверждает Навальный, месяц назад глава Роскосмоса увеличил свой участок в два раза. Соседний участок, как утверждает глава ФБК, принадлежит тестю Рогозина Геннадию Серебрякову, а ещё один соседний участок - управляющему делами Роскосмоса Валентину Масенкову.

Участок и дом Рогозина Навальный оценил в 200 миллионов рублей, а его тестя – в 150 миллионов. При этом официальная зарплата главы Роскосмоса – 23 миллиона рублей в год. Навальный задаётся вопросом о происхождении средств, на которые были приобретены дачные участки.