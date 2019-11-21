Лукашенко подписал указ о модельной деятельности 47 21.11.2019, 19:28

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Правитель озаботился «важными» проблемами для страны.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 423 «О модельной деятельности», сообщает interfax.by.

"Документ направлен на развитие в стране модельной деятельности, а также создание условий для совершенствования работы Национальной школы красоты. Правовые основы регулирования этой сферы в Беларуси создаются впервые", - говорится в сообщении.

В указе конкретизированы значения и определения терминов, связанных с модельной деятельностью, закреплены правоотношения между модельным агентством и моделью, определены особенности заключения контрактов для несовершеннолетних лиц.

Также расширяются функции и виды экономической деятельности Национальной школы красоты, устанавливается порядок возмещения бюджетных средств, затраченных школой на обучение модели. Правила, регулирующие подбор, обучение и трудоустройство моделей, в том числе несовершеннолетних, и другие вопросы модельной деятельности будут определены правительством.