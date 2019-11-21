Карточки некоторых банков в эту субботу могут работать с перебоями 2 21.11.2019, 19:53

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Перебои в работе некоторых банков возможны в ночь с пятницы на субботу с 02.00 до 06.00.

В работе некоторых банковских карточек ночью 23 ноября могут быть перебои. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр. Временные перебои в работе карточек некоторых банков возможны в ночь с пятницы на субботу с 02.00 до 06.00, передает tut.by.

«В указанный промежуток времени возможны также кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков в сети организаций торговли и сервиса (магазины, АЗС и т.п.), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживание которых обеспечивает ОАО «Банковский процессинговый центр», — сообщает Беларусбанк.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек следующим банкам: АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.