Деда в поезде 4 Телеграм-канал «Запретное мнение»

21.11.2019, 20:00

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«Сказочный» НацДед прекрасно понимает как на самом деле к нему относится народ.

Сегодня в Москве, на станции Белорусская, проходило торжественное открытие очередной части МЦД. Казалось бы, что могло пойти не так?

Всего лишь то, что на открытие решил явиться сам "Сказочный" Путин. А Владимир Владимирович у нас ведь народный избранник, который не боится собственных граждан.

Именно поэтому движение по МЦД-1 было полностью остановлено, а вся Белорусская вдоль и поперёк окружена "доблестными" сотрудниками Росгвардии и полиции.

В связи с этим люди, которых никто ни о чём не предупредил, были в течение нескольких часов заблокированы в душных электричках, без права покинуть их.

Но что это на фоне того, что довольный деда смог первым проехать на фирменном поезде "Иволга" (стёкла которого были затонированы), тем самым продемонстрировав свою "близость с народом?"

Путин проехал станцию, вышел и вернулся в привычный личный автомобиль класса Luxe, люди, которые наконец-то смогли покинуть свой железный склеп, отправились по своим делам.

Остался лишь один риторический вопрос: насколько же нужно бояться собственного народа, чтобы вот так от него скрываться?

Судя по всему, наш "Сказочный" НацДед пока ещё не окончательно выжил из ума и прекрасно понимает как на самом деле к нему относится народ. Понимает и предпочитает лишний раз на глаза ему не попадаться.

Телеграм-канал «Запретное мнение»