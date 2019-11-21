Украина может подать апелляцию на разрешение Дании строить «Северный поток – 2» 1 21.11.2019, 20:27

США также пообещали остановить реализацию проекта.

Украина может подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом в интервью "24 каналу" 19 ноября сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает gordonua.com.

"Северный поток – 2" все равно как-то будет реализовываться. На то разрешение, которое они получили недавно от Дании, мы сейчас рассматриваем возможности как-то, с точки зрения экологии, подавать апелляцию", – сказал министр.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Дания не давала разрешение на строительство газопровода на своей территории, однако 30 октября 2019 года сделала это.

31 июля 2019 года комитет Сената США по международным отношениям утвердил законопроект сенатора-республиканца Теда Круза о санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В документе отражена обеспокоенность ряда американских законодателей тем, какое влияние Россия имеет в Европе. В управляющей проектом "Северный поток – 2" компании Nord Stream 2 AG уточнили, что оператор занимается оценкой документа. После этого в Nord Stream 2 AG заявили, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на угрозу санкций со стороны Соединенных Штатов.

30 октября заместитель госсекретаря США Джон Салливан отметил, что Штаты будут препятствовать строительству газопровода "Северный поток – 2".

Круз заявил 20 ноября в Сенате США, что введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" можно задержать при помощи санкций. По словам сенатора, санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2", могут остановить реализацию проекта, так как у РФ нет соответствующих технологий.