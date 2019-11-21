Польша планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ
- 21.11.2019, 20:50
Выборы на пост председателя ОБСЕ пройдут в 2022 году.
Совет Министров принял постановление, касательно выдвижения кандидатуры Польши на пост председателя ОБСЕ в 2022 году. Постановление представил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает "Радио Польша".
На проведение мероприятий, связанных с потенциальным руководством Польши в ОБСЕ, должно быть зарезервировано 80 млн злотых, около 18 млн евро.
Председательство в ОБСЕ осуществляется в течение года, а в принятии решения о выборе кандидатуры задействованы все страны-члены организации.