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Правда о «выборах»
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Польша планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ

  • 21.11.2019, 20:50
Польша планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ

Выборы на пост председателя ОБСЕ пройдут в 2022 году.

Совет Министров принял постановление, касательно выдвижения кандидатуры Польши на пост председателя ОБСЕ в 2022 году. Постановление представил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает "Радио Польша".

На проведение мероприятий, связанных с потенциальным руководством Польши в ОБСЕ, должно быть зарезервировано 80 млн злотых, около 18 млн евро.

Председательство в ОБСЕ осуществляется в течение года, а в принятии решения о выборе кандидатуры задействованы все страны-члены организации.


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