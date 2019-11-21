Белорусам придется больше платить за отдых в Турции 21.11.2019, 21:07

Турецкие власти вводят дополнительный налог на проживание в отелях.

Для туристов из Беларуси (и из других стран) отдых в Турции подорожает. Это связано с тем, что турецкие власти вводят дополнительный налог на проживание в отелях. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на главу федерации отельеров Турции Османа Айыка.

На жизнь в отелях появится новый двухпроцентный налог. Такая поправка к закону о налогах на услуги уже прошла через парламент – и вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

Как будет работать эта система?

Со слов Айыка, на цену купленного турпакета налог никак не повлияет. Зато прямым образом отразится на проживании в отелях: туристов обяжут вносить плату уже при выезде. По предварительным данным, если размещение в отеле стоит 500 долларов, то с путешественника попросят еще десять долларов. «Ответственность за сбор налога возлагается на отельеров. Таким образом, цены на проживание в отелях повысятся на размер налога», – объяснил Осман Айык.

Правда, есть небольшая надежда, что платить придется меньше. Глава федерации отельеров говорит, что президент Турции может подписать закон уже на следующей неделе. Но он вправе изменить закон – и сделать, например, налог однопроцентным. А также поменять ставку налога в зависимости от региона страны.

Напоследок Айык добавил, турецкие отельеры много раз критиковали этот законопроект. Они просили хотя бы отсрочить его введение, чтобы люди успели к нему подготовиться. «К сожалению, к нам не прислушались», – заключил Осман Айык.