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Ученые планируют выявлять успешных спортсменов через генетический тест

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  • 21.11.2019, 21:28
Ученые планируют выявлять успешных спортсменов через генетический тест

На данном этапе точность теста спортивной успешности составляет 35%.

В международной команде ученых сейчас более 50 человек из России, Великобритании, Польши, Японии, Австралии и США, которые работают в 30 лабораториях по всему миру, передает twnews.se.

Изначально ученые работают со сборными командами своих стран, поскольку им нужны образцы именно успешных профессиональных спортсменов. В их геномах они ищут общие особенности, которые помогли им стать лучшими в своем деле.

В будущем ученые смогут сравнивать геномы детей с ДНК профессиональных спортсменов, чтобы определить склонности и таланты к отдельным видам спорта. Например, если у ребенка ДНК схожи с генами спринтеров, значит, он сможет преуспеть в тех видах спорта, где нужно быстро двигаться.

"Основная тема — это выявление наследственной обусловленности спортивного таланта и разработка такого теста, который позволит в будущем определять, в каких видах спорта ребенок может быть успешен. Второе направление ориентировано на действующих спортсменов, которым нужно помочь в выборе наиболее эффективной методики тренировки", - разработчик проекта Ильдус Ахметов.

Ученые отмечают, что в точности невозможно назвать один вид спорта, в котором ребенок будет успешен. Как правило, ребенок может быть склонен к 20 видам спорта из 100 существующих.

При этом сейчас точность теста спортивной успешности составляет 35%, в ближайшем будущем ученые намерены повысить этот показатель до 70%.


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