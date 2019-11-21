Минское «Динамо» пропустило семь шайб от «Спартака»5
- 21.11.2019, 22:05
Минчане потерпели третье поражение подряд.
Столичное "Динамо" на выезде проиграло московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:7, передает pressball.by.
СПАРТАК — ДИНАМО — 7:2 (2:2, 2:0, 3:0)
СПАРТАК: Гудачек (Хомченко); Кутейкин — Виклунд, Даугавиньш — Зубов — Никонцев (к); Вишневский — Рылов, Кокарев — Ганзл — Федоров; Никишин — Гончаров, Цыплаков — Юньков — Котляревский; Мусин — Тришин, Карсумс — Аркалов – Хохлачев.
ДИНАМО Мн: Тэйлор (Карнаухов); Евенко — Денисов, Спунер — Паре — Пулккинен; Готовец — Еременко, А. Костицын (к) — Ковыршин — Стефанович; Знахаренко — Достанко, Павлович — Демков — Принс; Крыскин — Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.
ШАЙБЫ: 0:1 — Паре (Еременко, Спунер, 2.51). 1:1 — Федоров (Ганзл, 9.22). 1:2 — Пулккинен (11.58). 2:2 — Даугавиньш (13.17). 3:2 — Хохлачев (Карсмус, 33.33). 4:2 — Даугавиньш (34.36). 5:2 — Никонцев (41.22). 6:2 — Хохлачев (43.22). 7:2 — Цыплаков (55.36).